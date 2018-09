Ročně vyhodíme stovky tun léků! "Je to plýtvání!" zlobí se lékárníci

Lékárny ročně přijmou zpět stovky až tisíce tun léků, které jsou prošlé nebo načaté, ale také zcela nepoužité. Takové léky se musí podle zákona o nebezpečných odpadech vytřídit a zlikvidovat. Někteří lékárníci ale upozorňují na to, že jde o neskutečné plýtvání, protože si někteří lidé střádají krabičky s léky takzvaně "do zásoby" a později je stejně vyhodí.

"Milí Češi, něco vám prozradím - máte se moc dobře! Chcete léky zadarmo, ale neumíte s nimi hospodařit," začal své vyjádření na facebooku lékárník Josef V. a uvedl nedávný příklad, kdy mu někdo vrátil léky do lékárny: "tak třeba tenhle případ: pozůstalost - ze 490 tablet spotřebováno 17. Když to neužíváte, tak proč si to syslíte?"



Plýtvání léky ale hlásí i jiné lékárny. "Zrovna dnes mi pacient přinesl léky na 9 měsíců, že už je nepotřebuje, ať je dám na likvidaci. I když se to stává zřídka, často to utkví v hlavě, protože když už náhodou někdo něco donese, tak toho donese hodně," prozradil TN.cz olomoucký lékárník Stanislav J. Vrácené léky se přitom za žádných okolností nesmí znovu prodávat, ale musí se nechat zlikvidovat.





"Většina pacientů má doma zásobu na týden až tři měsíce. Hodně léků, které likvidujeme, jsou prošlé - některé sirupy dlouho nevydrží, oční kapky taky ne a u doplňků stravy, které si pacienti nakoupí nebo dostanou dárkem, pak lidi po dvou letech neužívání zjistí, že jsou léky prošlé," dodal.



Podobně to vidí i lékárníci ze severních Čech. "Obzvlášť pokud se za lék nic nedoplácí, tak si lidé myslí, že je zadarmo, a tak si jich nechají předepsat hodně. Pak jim třeba lékař léčbu změní a oni tak původní léky naprosto zbytečně vyhodí. Pak to dopadá tak, že některé léky mají výpadek ve výrobě a lidé si stěžují, jak je možné, že nemáme zásoby - a to i když jim nabídneme jiný lék se stejnou účinnou látkou," popisuje lékárnice Veronika O. z Teplic.



Otázkou tedy zůstává, jestli je dobře, že lékaři předepisují lidem tolik balení léků najednou. Problém může být v neexistenci centrálního registru pacientů.



"Léky mohou pocházet od různých lékařů, kteří o sobě nemuseli vědět, čemuž by do budoucna mohl napomoci funkční lékový záznam pacienta. Lékař nyní pouze může zjistit, jestli si pacient dané léky vyzvedl. To, jestli je také užívá, je otázka druhá. Mám i pacienty, kterým lékaři předepisují nějaké léky a oni až v lékárně přiznávají, že je neberou. V takových případech jim je ale nevydáváme," vysvětlil systém David G., který pracuje v lékárně v Děčíně.



Ročně přitom vyhodíme léky za miliardy korun, jak zjistil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Polovinu z nevypotřebených léků ale vyhazujeme do běžného odpadu, což je špatně a podle SÚKLu to tak dělá značná část veřejnosti - například je vyhodí do WC a tím ohrožují životní prostředí.

