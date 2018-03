Rodiče Jána a Martiny: "Neměli nepřátele, zabili je kvůli politice!"

Slovenský novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina zemřeli kvůli kauzám, o kterých Kuciak psal, jsou přesvědčeni rodiče obou zabitých snoubenců. Zároveň vylučují, že by pár měl z minulosti nepřátele. Matku Martiny navštívila žena, která ji přesvědčovala, aby do případu už dále nešťourala.

Otec zavražděného novináře Jozef Kuciak a matka jeho snoubenky Zlatica Kušnírová poskytli rozhovory deníku MF Dnes. Oba se shodují na tom, že motivem vražd musely být kauzy, které Kuciak odkrýval. Z domu se totiž nic neztratilo, ani cennosti.

reklama

"Určitě ta vražda souvisí s jeho prací. Janko nikdy s nikým neměl žádný problém či konflikt. Tohle byla poprava. To je jasné. Jen netušíme, kdo to objednal," řekl Jozef Kuciak MF Dnes. Zlatica Kušnírová už policistům řekla, že je přesvědčená, že to byla politická vražda.

Kvůli kauze jí u dveří zazvonila žena, která ji přesvědčovala, aby se v případu už dál nešťourala. "Ta paní přišla, že dcera dělala archeologické výzkumy, při kterých do ní vstoupil satan, a že ona byla příčinou vraždy, protože ovlivňovala Jankovu práci. Že pan (bývalý ministr vnitra) Kaliňák i pan (slovenský premiér) Fico jsou dobří lidé a paní Trošková (bývalá asistentka Roberta Fica) chudinka," vzpomíná na podivnou návštěvu Kušnírová.

Matka zavražděné archeoložky je přesvědčená, že cílem byli oba partneři. Její dcera totiž viděla do kauz, které Ján Kuciak rozplétal. Jeho texty četla před zveřejněním a znala i skutečnosti, které Kuciak nezveřejnil. Navíc kdyby pachatel chtěl zabít jen Kuciaka, měl k tomu spoustu možností. Po většinu listopadu, prosince a ledna totiž Kuciak zůstával v domě v obci Veľká Mača sám. Martina Kušnírová pracovala na archeologickém průzkumu na východním Slovensku.

Rodiče se kvůli Kuciakově práci o své děti báli. "Vždy se nás snažil uklidnit, že na Slovensku se mu nemůže nic stát, že prostě nejsme v Americe," vzpomíná Jozef Kuciak. Podle matky Martiny ale měli partneři strach a báli se, že je odposlouchávají.

Rozpaky budí i policejní vyšetřování. Třeba to, co na místě dělal šéf protikorupční policie, která vraždy nevyšetřuje. Policisté navíc na místo činu místo soudního znalce vzali jen obyčejného patologa.

Vražda vyvolala na Slovenskou obrovskou vlnu protestů proti vládě premiéra Roberta Fica. Ministr vnitra Robert Kaliňák nejprve odmítal odstoupit, v pondělí se ale své funkce vzdal.

Slovenský prezident Andrej Kiska vyzval k razantní obměně vlády nebo k předčasným volbám, protože lidé podle něj ztratili důvěru ve slovenské politiky. Po předčasných volbách volá už i nejmenší koaliční partner, strana Most-Híd.

Těla zavražděného páru našli v jejich domě v neděli 25. února krátce před půlnocí. S rodinou naposledy komunikovali ve středu večer. Ve svém posledním článku, který vyšel až po jeho smrti, psal Kuciak o italských podnikatelích žijících na Slovensku, údajně napojených na italskou mafii, a jejich kontaktech na slovenský Úřad vlády. Ján a Martina se měli v květnu brát. Rodiny je pohřbily ve svatebním.

Podívejte se, jak se rodina a blízcí loučili s Jánem: