Rodiče měli určit, které z dvojčat zemře. Příběh má šťastný konec!

Které z nemocných čínských dvojčat zemře, měl určit los. Jejich rodiče totiž neměli dost peněz na léčbu obou a nedokázali se rozhodnout, které z nich bude to šťastnější a které čeká téměř jistá smrt. Příběh má ale happyend pro obě dvojčata.

Rodiče chlapců z čínského Čchung-čchingu se měsíc po jejich narození dozvěděli, že oba trpí vzácným imunitním onemocněním zvaným CGD. Postihuje zhruba jednoho člověka z půl milionu. Bez léčby by se podle odborníků děti nedožily více než dvou let.

Chlapcům jménem Le-le a Kchang-kchang už je deset měsíců, proto museli co nejdříve nastoupit léčbu. Tu si ale rodiče ani s pomocí příbuzných a přátel pro obě dvojčata nemohli dovolit, a tak museli učinit nemožné rozhodnutí - které z nich nechají na pospas nemoci?

Protože se rodiče nedokázali rozhodnout, nechali vše osudu. Děti si táhly papírky, které měly určit, kdo z nich přežije. To ale neunesla jejich babička, díky které nakonec léčbu dostanou oba chlapci. Oslovila charitu, přes niž se vybral dostatek peněz.

Léčba pro obě dvojčata by podle odhadů stála asi 180 tisíc čínských juanů (v přepočtu téměř 6 milionů korun). Do sbírky organizace China Charities Aid Foundation for Children se zapojily tisíce lidí, které poslaly téměř 83 tisíc juanů.

CGD je chronická granulomatózní choroba, která postihuje zhruba jednoho z 500 tisíc lidí. Imunitní systém pacientů dokáže bojovat proti virovým infekcím, ale proti některým bakteriím je téměř bezbranný. Onemocnění se léčí pomocí transplantace konstní dřeně.