Rodiče postiženou dceru odmítli. Až do smrti o ni pečovali prarodiče

Lenka se narodila s ošklivým rozštěpem páteře. Její vlastní rodiče však postiženou dceru odmítli. Do nemocnice za ní začali chodit její prarodiče a za nedlouho se stali jejími pěstouny.

Krátce na to se začaly objevovat i jiné diagnózy. Za svůj život Lenka podstoupila sedmnáct operací. Co je ale zarážející, její rodiče po porodu dcery nesouhlasili s operací, která by jí mohla pomoci. "S právničkou pak podepsali reverz. Kdyby se jí něco stalo, byli by za to trestně stíhaní," vypráví Lenčin dědeček pro TV Markíza.

O Lenku se její babička starala 24 hodin denně. Děvčátko nemohlo chodit. Dívka jistou dobu, poté, co podstoupila tracheotomii, dokonce musela nosit i plínky. "Byla chytrá, naučila se spoustu věcí," vzpomíná dívčina babička. "I když tam byl i lehký mentální postih," připouští.

Lenčiny zdravotní problémy se zhoršovaly a dívka jim ve čtrnácti letech podlehla. Její prarodiče se s tím doteď nedokázali vyrovnat. Lenčin pokoj zůstává od dívčiny smrti v téměř nezměněném stavu. Uprostřed pokoje je vzpomínkové místo s urnou.

Manželé se nyní věnují ostatním vnoučatům, ale pomáhají i ostatním, podobně postiženým dětem. Jejich obětavost nedávno ocenilo Forum pomoci starším cenou Senior roku.