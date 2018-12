To je rodinka! Rodiče neposílali tři děti do školy. Chyběly 803 hodin

Až dva roky ve vězení hrozí rodičům z Domažlic. Svým dětem tolerovali extrémní záškoláctví. Nejstarší syn, který chodí teprve do čtvrté třídy, ze 459 vyučovacích hodin chyběl na 360. Lépe na tom nebyla ani dcera chodící do druhé třídy a dokonce ani další syn, který je teprve prvňáček. Ani u předškoláka rodiče nebyli schopni zajistit, aby v povinném posledním roce chodil do školky.