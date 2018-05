Rodiče zapomněli dvojčata v rozpáleném autě, obě zemřela!

V americkém Chesterfieldu tragicky zahynula pětiměsíční dvojčata. V tropickém horku, které v těchto dnech ve Virginii panuje, je rodiče zapomněli v autě. Na svůj omyl přišli, až když bylo pozdě. Chlapec a holčička v autě utrpěli zástavu srdce a po převozu do nemocnice oba zemřeli.

K tragické události došlo v úterý na předměstí amerického Richmondu, kde v tomto týdnu panovala obrovská horka. Rodina přijela ke svému domu, ale rodiče zapomněli na své pětiměsíční dvojčata ve voze SUV.

reklama

Když pak na svůj omyl přišli, bylo už pozdě. Na místo okamžitě dorazili záchranáři, kteří kojence začali oživovat. Následně je převezli do nemocnice v Chippenhamu, kde však obě děti po několika hodinách prohlásili za mrtvé.

Celou událost začala vyšetřovat místní policie. Podle předběžných závěrů se jednalo o velké nedopatření. "Nebylo to úmyslné. Věříme, že to byla náhoda," uvedl podle portálu Daily Mirror vyšetřovatel Frank Carpenter. Ve svém prohlášení neupřesnil, jak dlouho byla dvojčata ve voze uvězněna. Pouze dodal, že to bylo dlouho.

Tvrzení policie o nešťastné náhodě potvrzují i sousedé. Podle nich šlo o bezproblémovou rodinu, která by úmyslného zabití nebyla schopná. "Je to tragédie. Nevím, jak pomoci, abych zmírnila jejich bolest. Rozhodně v tom nebyl úmysl," řekla sousedka rodiny.