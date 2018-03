Rodiče zoufale hledají Elišku! Jde o život, zanechala děsivé stopy

Proč by si jedenadvacetiletá dívka chtěla sáhnout na život, není jasné. Podle rodiny ale měla deprese, na které dokonce brala léky. Jenže prášky nechala doma a beze stopy zmizela. Nikomu se neozvala, příbuzní mají strach, že by si mohla sáhnout na život.

TN.cz kontaktovala maminka dívky, která tvrdí, že Eliška měla v počítači velmi znepokojivé věci. Vyhledávala si informace o sebepoškozování, navíc zkoumala návody, jak vyrobit oprátku. Že by dívka mohla být v ohrožení života, potvrzuje i policie. "Není vyloučena obava, že by u pohřešované mohlo dojít k újmě na zdraví," uvedl její mluvčí Richard Palát.

Dívka je vysoká 160 až 163 centimetrů, hubené postavy. Má zelené oči, středně dlouhé melírované vlasy, oblečená byla do modrých riflí, šedé mikiny a černé sportovní bundy do pasu, obuta do černých plátěných tenisek.

Pokud máte jakékoliv informace, kontaktuje policii na lince 158. Děkujeme!