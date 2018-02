Smrt Karla Slezáka: O jeho život jsme bojovali v autě, řekla dcera

Příbuzní podnikatele a novináře Karla Slezáka v pátek prolomili mlčení a promluvili o jeho smrti. Podle dcery Barbary zapříčinila jeho smrt prasklá aorta. Zároveň tak vyvrátila předchozí spekulace, že by muž zemřel kvůli selhání srdce.

"Byl sportovec tělem i duší, srdce měl jako zvon. Šlo o to, že v jeho věku už nebyly tepny tak elastické a jedna praskla," svěřila TN.cz Barbara. Prvním signálem, že něco s jejím otcem není v pořádku, byla ostrá bolest. "Měl obrovské asi desetiminutové bolesti. Pak ho to ale přešlo," vysvětlila.

Přesto rodina neváhala a otce odvezla do nemocnice. Po dlouhém čekání nakonec podle dcery lékaři sice provedli potřebná vyšetření, žádný problém ale nenašli. "Řekli nám, že je v pořádku, ať jedeme domů. Zemřel nám v autě," dodala Barbara.

Muže se ještě snažili zoufale oživit, v resuscitaci pak pokračovali přivolaní záchranáři. Bohužel se nedalo nic dělat. Muž na místě zemřel. "Organismus nevydržel ten psychický nápor... Postupně aorta praskla až k ledvinám," svěřila se Barbara.

Ta je nyní přesvědčená, že lékaři měli jejího tatínka hospitalizovat. "Nevím, jestli by žil, ale měl by šanci," dodala. Na incident ve štábu Miloše Zemana ráda nevzpomíná. Je přesvědčená, že hlavním viníkem je novinář, který měl otce vyprovokovat. "Na veřejnosti se objevují jen sestříhané záběry, není tam ale ten nejhlavnější - z telefonu toho údajně napadeného, kde je jasně vidět, že fyzicky první na otce zaútočil, až otec zavrávoral," vysvětlila Barbara.

"Na svého otce vzpomínám s největší láskou," dodala. Je přesvědčená, že bránil novináře Rokytku. "Udělal by to, ať by tam ležel kdokoliv. Jednal by stejně. Měl v sobě boj za spravedlnost," zakončila.

Sám Karel Slezák hájil své chování tím, že měl jeho známý ve štábu Miloše Zemana zdravotní potíže a tak zasáhl. Rokytku nejprve položil na pódium a pak šel vyhánět novináře. Na jednoho dokonce použil pěsti. Tvrdil ale, že šlo o obrannou reakci. Jeho zpověď najdete ZDE.

Tento incident ve štábu Miloše Zemana vyvolal bouřlivé ohlasy: