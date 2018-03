Rodina, která přišla v ohni o 3 děti, dostane peníze. Pomáhá obec

Částkou 50 tisíc korun podpoří obec Oleksovice rodinu, která přišla při tragickém požáru o tři děti. Dalších 25 tisíc korun získají pozůstalí od charity. Za dva až tři dny vznikne účet, na který budou moci zájemci poslat peníze. Podle starosty má rodina nárok na státní okamžitou pomoc. Může získat až 51 000 korun a 15 000 korun na pohřebné.

Vícegenerační rodina měla domek pronajatý, pocházela odjinud. Podle starosty rodina v Oleksovicích žila asi dva roky. "Moc jsem je neznal, ale ve štychu je nenecháme," řekl starosta Zdeněk Koukal.

Obec připravila pro pozůstalé náhradní ubytování na ubytovně ve vedlejší vesnici. Obec plánuje i pomoc s rekonstrukcí vyhořelého domu. Rodina měla domek v pronájmu, byl ve špatném stavu. Majitel ho pronajímal jen za symbolickou částku.

Tragický požár nepřežily tři děti. "Čtyři dospělé jsme rozvezli do zdravotnických zařízení. Zasahovala tam i letecká záchranná služba. Ženu staršího věku jsme přepravili vrtulníkem na urgentní příjem do Brna. Další tři dospělé jsme vezli do znojemské nemocnice," řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.