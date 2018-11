Rodina nestačila utéct před povodní, v domě našli 9 mrtvých

Dům obývaly dvě rodiny, celkem 12 lidí. Tragédii způsobila blesková povodeň na řece Milicia. Bahno zablokovalo dveře a obyvatelé domu se už ven nedostali. Mezi oběťmi jsou prarodiče, rodiče i děti.

V domě žilo 12 lidí. Giuseppe Giordano a jeho neteř krátce před tragédií odjeli. Přišli ale o celou rodinu. Jeden člověk se zachránil, když se mu podařilo vyšplhat na strom, devět zemřelo.

Nejmladší oběti je teprve rok. Kromě ní zahynuli také chlapci ve věku tři a patnáct let, manželka Giuseppe Giordana Stefania (32), jeho rodiče Antonio (65) a Matilde (57), sourozenci Marco (32) a Monia (40) a další pětašedesátiletá žena.

Na místě zasahovali záchranáři, obětem už ale nedokázali pomoci. Těla ze zatopeného domu vyprostili potápěči hasičů.

Více štěstí měla žena ze sousedního domu Maria Concetta Alfanová. "Slyšela jsem psy štěkat. Bylo kolem půl jedenácté večer. Řekla jsem manželovi, ať se jde podívat, co se děje. Otevřel dveře a do domu se začala valit voda. Hned jsme vzali naší devětatřicetiletou dceru, která je postižená, naskočili do auta a odjeli," řekla sousedka listu La Repubblica.

Její manžel Andrea prozradil, že z domu utíkali jen v pyžamu. Ráno se z Palerma vrátil obhlédnout místo tragédie. "Sotva jsem stihl včas najet na dálnici. Po silnicích se valila voda. Ty mrtvé jsem neznal. Přijel jsem se podívat, co se stalo s mými psy. Jezdím sem na dovolenou čtyři roky a nikdy se nic nestalo. Ani jsem nevěděl, že je tu nějaká řeka," dodal Andrea.

Podle starosty Casteldaccie Giovanniho Di Giacinta má normálně Milicia velmi malý průtok a nepředstavuje nebezpečí. Ve městě ten den ani příliš nepršelo. "Je to hrozná tragédie. Řeka pramení v oblasti Ciminna. Vypadá to, že náhlá přílivová vlna lidi v domě překvapila.