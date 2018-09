Rodina se učí žít po smrti Majky. Její poslední slova rvou srdce

Komplikace při třetím porodu přišly zřejmě proto, že její třetí syn Matiášek chystající se na svět, byl příliš velký. Lékař, který byl při porodu, chtěl, aby mladá žena porodila své třetí dítě přirozeným porodem.

Žena už ale měla dva porody za sebou a tentokrát tušila, že něco není v pořádku. Neustále lékaře prosila, že nevydrží obrovské bolesti, žádala o pomoc a stěžovala si na problémy s dýcháním. Lékař údajně čekal na radu zkušenějšího kolegy. Když se usnesli na nutnosti císařského řezu, bylo pro Máriu pozdě… Svoje vytoužené dítě nikdy neobjala. V bolestech upadla do komatu, ze kterého už se neprobudila.

Patrikovi v uších stále zní slova, která od své milované ženy slyšel jako poslední. Podle něj je z ničeho nic vyslovila už v době, kdy byla nějakou dobu v komatu. Náhle slyšel její vzdech: „Co bude dál?“ ptala se ho na smrtelné posteli.

Rodina, blízcí a přátelé se s mladou ženou rozloučili naposledy ve čtvrtek. Pohled do rakve zůstane Patrikovi dlouho před očima. „Byla úplně jiná, sice ledová, ale ze srdce ji šla horoucí láska. Jsem si jistý, že to samé vnímaly i dět, když ji tu viděly. Bude to strašně těžké. Mnozí lidé na tento smutý příběh zapomenou, pro nás je to ale těžký příběh navždy,“ řekl vdovec Patrik.

Patrik ví, že život musí jít dál. Stará se nejen o dva starší chlapce, ale velkou lásku dává i tomu nejmenšímu. Matiaska přebaluje, krmí a snaží se mu co nejlépe nahradit chybějící maminčinu náruč. „Děti prožily obrovské trauma, se kterou se samotné nedokážou vyrovnat. Je velmi dobře, že jejich otec je nablízku a můžou se na něj obrátit,“ řekla psycholožka Marta Vršanská.

Doufá, že bude jejich okolí k nim tolerantní a nebude jim tragédii necitlivě připomínat. „Nikdy nezapomenou. Budou se muset naučit dokázat s tím žít. Může to trvat měsíce,“ dodala psycholožka.

