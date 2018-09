Rodina už měla bydlet, místo toho nemá kde spát! Dům shořel

Pro dělníky práce skončila, pro hasiče teprve začala. Kouř byl vidět z pětikilometrové vzdálenosti. Střechu firma opravovala a chybělo už jen několik hodin. "Dneska měla být předaná," uvedl vyšetřovatel hasičů Daniel Norek. "Pokládali lepenku," prozradil soused.

Jenže kromě drobných oprav se teď bude navíc i bourat. Až záběry z plošiny ukázaly, že plameny zasáhly úplně celou plochu střechy. "To je věc firmy, která to dělala," myslí si příbuzná majitelky, podle které by měli škodu uhradit právě dělníci.

"Pravděpodobná příčina vzniku požáru je vznícení izolace při práci s propanbutanovým hořákem," potvrdil Norek. "Podařilo se zachránit sousední dům, tam nedošlo ke škodě téměř žádné," doplnil velitel zásahu Zdeněk Svatoň.

Řemeslníci z domu vynášeli zachráněné nářadí i propanbutanové láhve. K požáru se nechtěli vyjadřovat, prý z nařízení vedení.

Krovy se postupně propadly. Oheň kompletně zasáhl veškeré vybavení prvního patra. V domě naštěstí nikdo nebyl.

Brzy přijela i majitelka nemovitosti. A vůbec netušila, kde večer složí hlavu. "Teď, hodinu po tom, co to vím, vám vůbec nedokážu odpovědět," prohlásila. Podle vyšetřovatele je škoda dva a půl milionu korun a jediné co v domě plameny a voda nezničily, je přízemí.