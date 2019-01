Rodině herce z Ulice šlo o život! Otrava nebezpečným plynem

O dramatu, které se na Slovensku v pátek odehrálo, informoval web čas.sk. Andrej Hryc redaktorům prozradil, že jeho dcera Wanda Adamík Hrycová se v pátek i s Hrycovými vnuky Artemem, Vadimem a Nazarem přiotrávila unikajícím oxidem uhelnatým.

Když pocítila, že jí je silně nevolno, stihla naštěstí jednačtyřicetiletá Wanda zavolat otci. Devětašedesátiletý Hryc dorazil na místo na poslední chvíli. "Wanda nemohla chodit a malým bylo také špatně," řekl Hryc.

Naštěstí na vojně působil jako zdravotník, takže věděl, co má dělat. "Ty symptomy připomínaly vysokohorskou nemoc. Když jsem to řekl záchranářům, hned zavolali hasiče. A ve chvíli, kdy zapnuli přístroj na detekci plynu, to začalo hulákat, že bylo jasné, o co jde," popsal situaci herec.

Hrycova dcera a vnoučata skončily v nemocnici. Štěstí ale bylo, že Hryc nebyl v Praze, jak původně plánoval, a že se zdržel u počítače a nebyl na plavání, kam chtěl také vyrazit. "Skutečně je velká náhoda, že se nestala tragédie. Díkybohu jsou všichni v pořádku a žádné následky tam nejsou," dodal Hryc.

Rodák z Bratislavy Hryc se objevil třeba ve filmech Kamarád do deště, Habermannův mlýn či Příběh kmotra. Diváci TV Nova jej pamatují ze seriálu Ulice, kde hrál hlavu rodiny Nekonečných Borise staršího.