Rodinu zachránili díky tweetu, psi se málem utopili v kotcích

Breeanna Perryová ve čtvrtek večer seděla doma u televize. Když položila nohy na zem, tak ke svému zděšení zjistila, že je má ve vodě.

Voda ve městě New Bern stoupala extrémně rychle a za pár minut se Breeanna, její matka a babička choulily na půdě a doufaly, že tak vysoko se voda nedostane.

Ženy se snažily dovolat na tísňovou linku, ale byla přetížená a tudíž nedostupná, píše New York Post. V pátek v půl druhé ráno v domě vypadl proud a zoufalá Perryová poslala ze skoro vybitého telefonu tweet s prosbou o pomoc.

Její zpráva na Twitteru neunikla pozornosti dalších uživatelů - více než deset tisíc lidí prosbu o záchranu sdílelo. Záchranáři k domu dorazili v šest hodin ráno.

Trojice žen se přestěhovala do hotelu, kam se ovšem voda dostala hned další den a Perryovi se tak museli znovu narychlo stěhovat.

Velkou pozornost vyvolal i příběh záchrany šestice psů ve městě Leland, také v Severní Karolíně. Chlupáče při útěku před hurikánem opustili jejich majitelé.

Ti navíc zvířata nechali v zamčeném kotci, takže psi neměli šanci uniknout před stoupající vodou vlastními silami. Měli ovšem štěstí, protože je objevili dobrovolníci, kteří místem zrovna projížděli, píše Daily Mail.

"Dostali jsme je ven, ale když jsme odjížděli pryč, byla voda už tak vysoko, že by se ti chudáci utopili," napsal na twitter Marcus DiPaola a důrazně vyzval majitele zvířat, aby při evakuaci brali mazlíčky se sebou a nenechávali je napospas živlům.

Rescued six dogs in Leland, NC, after the owner LEFT THEM locked in an outdoor cage that filled with flood water that was rapidly rising.



We got them out, but by the time we left, the water was so high that they would have drowned. BRING YOUR PETS WITH YOU! #HurricaneFlorence pic.twitter.com/tRibGxCjXy