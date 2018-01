Rodiny si polepšily! Spočítejte si novou mateřskou a rodičovskou

Stát k Novému roku nadělil rodinám s dětmi vyšší příspěvky. Zvýšily se přídavky na děti - některým až o 300 korun měsíčně. Nově na ně navíc dosáhnou i rodiny, jejichž příjem činí 2,7násobku životního minima. Více informací i kalkulačku najdete zde.

reklama

Kromě dávek na děti vzrostla také mateřská, která se podobně jako nemocenská a ošetřovné vyplácí z nemocenského pojištění. Změnily se totiž částky pro stanovení základu příjmu, z něhož se tyto příspěvky vypočítávají. Tím se zvedly i samotné dávky.

"Peněžitou pomoc v mateřství", jak se příspěvek nazývá, mohou ženy čerpat už osm týdnů před porodem. Matka, která porodila jedno dítě, může na mateřské zůstat 28 týdnů. Žena, která porodila více dětí najednou, může dávku čerpat 37 týdnů.

Kolik nově na mateřské dostanete, si můžete vypočítat na kalkulačce, kterou připravil web Peníze.cz:

Penze.cz

Vpoet penit pomoci v matestv 2018

Nový rok přinesl změny také v rodičovském příspěvku, který navazuje právě na mateřskou. Celkově pomohou rodiče vyčerpat 220 tisíc korun, a to až do čtyř let dítěte. Rychlost čerpání rodičovského příspěvku si můžete určovat sami.

Zatímco loni byla maximální výše měsíčního příspěvku stanovena na 11 500 korun, od ledna strop stoupl, zůstal ale provázán s výší dřívějších příjmů. Celý příspěvek bude možné nově vyčerpat už za šest měsíců. Měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % hrubého měsíčního příjmu.

Rychleji budou moci čerpat rodičovskou také ti rodiče, kterým nevznikl nárok na mateřskou. Doposud automaticky spadali do nejnižší kategorie a do čtyř let dítěte pobírali 3800 korun měsíčně, nyní měsíční maximum činí 7600 korun měsíčně. Polepšily si také rodiče dvojčat a vícerčat. Těm se rodičovský příspěvek zvýšil na celkovou částku 330 tisíc.





Vypočítejte si na kalkulačce webu Peníze.cz, na jak vysoký rodičovský příspěvek máte nárok: