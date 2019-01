Rok 2014: Zabití vojáci, obviněný Kramný, olympijské medaile

Začátkem roku 2014 se Česká republika dočkala po 95 dnech od mimořádných voleb nové vlády. Tu sestavily strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL, a v jejím čele stanul sociální demokrat Bohuslav Sobotka, který předtím ustál pokus od odstranění z čela sociální demokracie, známý jako takzvaný lánský puč.

Krátce potom, co prezident Miloš Zeman jmenoval nové ministry, tak se ostře otřel do Bohuslava Sobotky, vyčítal mu chyby, které našel v oficiálním dokumentu.

Tragicky skončil rok 2014 pro naše vojáky v Afghánistánu. Sebevražedný útočník zabil při bombovém útoku v okolí základny Bagrám četaře Ivo Klusáka, desátníky Libora Ligače, Jana Šenkýře a rotmistry Davida Beneše a Jaroslava Lieskovana. Ten podlehl těžkým zraněním po převozu do Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Všech pět padlých vojáků vyznamenal prezident Miloš Zeman in memoriam medailemi za hrdinství. Hrdinou se stal i šestnáctiletý student obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou, když bránil spolužačku před útočnicí s nožem vlastním tělem. Svým zraněním nakonec podlehl.

Celým Českem otřásl další případ týrání dětí. Aby se dvaadvacetiletá matka z Českých Budějovic zbavila své tří a půl leté holčičky, namíchala jí do jogurtu jedovatou nemrznoucí směs, která se používá do chladičů aut. Díky včasné reakci jejího otce a záchranářů holička přežila.

Soud poslal matku na patnáct let do vězení. Do vazby zamířil i Petr Kramný, kterého kriminalisté obvinili z vraždy jeho ženy a dcery na dovolené v Egyptě. Vraždit měl elektrickým proudem, od soudu nakonec odešel s trestem 28 let vězení.

Za mříže nastoupil i lobbista Roman Janoušek, poté, co opilý havaroval v pražské Michli. Když řidička nabouraného vozu chtěla nehodu řešit, Janoušek ji srazil a z místa ujel. Nadýchal přes dvě promile.

Na Slovensku si zvolili nového prezidenta, stal se jím podnikatel Andrej Kiska, který porazil předsedu vlády Roberta Fica, a stal se tak čtvrtou hlavou státu od vzniku samostatného Slovenského státu.



Obrovský úspěch zaznamenali čeští olympionici na zimních Olympijských hrách v Soči. Odvezli si z nich celkem osm medailí. Zlatý kov vybojovaly snowboardistka Eva Samková a rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Naopak neúspěchem skončily v Česku státní maturity, propadl téměř každý pátý student. Vedle matematiky, kterou nezvládlo přes 24 procent žáků, dopadla nejhůře němčina s více než pětinou neúspěšných.



Na závěr roku potrápila Česko ledovková kalamita. Ta ochromila hromadnou dopravu a přerušila dodávky elektrické energie v mnoha regionech.

Rok 2014 znamenal i odchod velkých jmen z hudební scény. Tou otřásla smrt zpěvačky Ivety Bartošové, která se v 48 letech rozhodla spáchat sebevraždu. Svůj život ukončila v kolejišti nedaleko svého bydliště. Ve věku 70 let zemřel také skladatel Petr Hapka.