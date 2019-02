Rok 2015: Islámský teror, migrační krize, záchrana Hanči a Tonči

Hned začátkem roku otřásl celým světem útok na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo v Paříži. Ten si vyžádal 12 mrtvých a deset zraněných.

V reakci na masakr vyhlásila Paříž nejvyšší stupeň ohrožení. A to ještě nikdo netušil, že v půlce listopadu udeří islámští teroristé znovu a zaútočí hned na několika místech francouzské metropole. Mrtvých bylo 130, zraněných více než 360.

Tragédie se nevyhnuly ani Česku. Druhou největší masovou vraždu v české historii spáchal v restauraci Družba v Uherském Brodě Zdeněk Kovář. Zastřellil osm lidí, jednoho člověka těžce zranil. Pak zabil sebe.

Tragicky skončila také jízda pendolina, které se ve Studénce střetlo na přejezdu s kamionem, jehož řidič nedbal světelné signalizace. O život přišli tři lidé, dalších 17 se zranilo.

Polského řidiče, který srážku zavinil, poslal soud na 8,5 roku do vězení. Katastrofou skončil i let airbusu do německého Düsseldorfu - pilot Andreas Lubitz letoun schválně navedl do horského masivu. Zahynulo všech 150 lidí na palubě.

V roce 2015 vrcholila migrační krize. Členské státy EU přijely přes jeden a čtvrt milionu žádostí o azyl. Nad Pražským hradem také zavlály místo prezidentské standardy obří červené trenýrky, které tam vyvěsili členové skupiny Ztohoven. Kauza se uzavřela v polovině loňského roku, kdy nechal prezident Miloš Zeman trenýrky slavnostně spálit.

V roce 2015 také navždy odešel legendární herec Lubomír Lipský, expremiér Stanislav Gross a zachránce převážně židovských dětí, sir Nicholas Winton.

Světlo světa naopak spatřila princezna Charlotte, druhé dítě prince Williama a vévodkyně Kate. A slavilo se i v Česku - po letech odkladů se konečně otevřel tunel Blanka, který vyšel na 43 miliard korun..

Důvod k oslavě měly i české turistky Hanča a Tonča, které se podařilo po přibližně dvouletém věznění osvobodit a mohly se tak vrátit domů.

Na obrazovkách TV Nova se poprvé objevil populární detektivní seriál Policie Modrava.