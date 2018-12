Roku 2018 vévodila královská svatba, ale i tajné obřady! FOTO

Královská svatba

Miliardy lidí sledovaly 19. 5. 2018 pohádkovou svatbu, během které si své ano řekl princ Harry (34) s americkou herečkou Meghan Markle (37). Na obřad bylo pozváno 600 hostů včetně známých sportovců, zpěváků nebo herců. Svatba se konala na hradě Windsor v kapli svatého Jiří.

Všichni také řešili, jaké šaty si Meghan oblékne. Nakonec si vybrala elegantní bílé svatební šaty od britské návrhářky francouzského módního domu Givenchy Clare Waight Keller. Ozdobou byla také diamantová tiára na závoji z roku 1932, kterou ji na svatbu zapůjčila sama královna.

Princ Harry a Meghan Markle se poznali v roce 2016 přes své kamarády a okamžitě si padli do oka. O pár týdnů později jeli společně do Botswany, kde se do sebe zamilovali ještě víc. V listopadu královský palác oficiálně oznámil, že tvoří pár a o rok později zveřejnil jejich zasnoubení. Od té doby byly přípravy na svatbu v plném proudu. Na video ze svatby se podívejte zde.

Svatba princezny Evženie

Královská rodina zažila v roce 2018 další svatbu, kdy se vdávala vnučka královny Alžběty II. princezna Evženie (28). Ano si řekla se snoubencem Jackem Brooksbankem (32) také v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Evženie si oblékla jednoduché bílé šaty s dlouhou vlečkou a bez závoje. Na svatbě novomanželům zazpíval i Andrea Bocelli.



Tenisová svatba

Poté, co se v roce 2010 tenista Radek Štěpánek (40) oženil s tenistkou Nicole Vaidišovou (29), je o tři roky později čekal rozvod. Jejich láska byla tak silná, že se opět dali dohromady a letos v květnu se tajně vzali na radnici v pražských Stodůlkách. Manželům se také v červenci narodila dcera Stellinka.

Tajná svatba Leoše Mareše

Populární moderátor Leoš Mareš (42) se letos podruhé oženil. Za manželku si vzal Moniku Koblížkovou (37), se kterou se seznámil v létě 2015 na svatbě stylisty Filipa Vaňka. Obřad proběhl v kostele Nalezení svatého Kříže v Litomyšli. Svatba byla přísně tajná a zúčastnil se jí pouze starosta Litomyšle Radomil Kašpar a farář Zbigniew Czendlik. Svatební hostinu si novomanželé užili v hotelu Aplaus, poté vyrazili na svatební cestu do Dubaje.





Svatba tenistky Karolíny Plíškové

V roce 2015 se tenistka Karolína Plíšková (26) poznala s Michalem Hrdličkou (30), který ji dělá i manažera. Hrdlička Plíškovou požádal o ruku v srpnu 2015. Letos si pár řekl své ano v červenci v Monaku. Svatba proběhla v tajnosti. Svědkem Michala Hrdličky měl být jeho bývalý kolega a moderátor televize Nova Petr Suchoň.

Kouzelná svatba moderátorky

Šťastný rok měla také moderátorka televize Nova Michaela Šmídová, která si vzala svého přítele Martina. Obřad se konal v hotelu Cvilín v Krnově s nádherným výhledem na Jeseníky. Svatby se zúčastnili moderátorčini kolegové z televize Nova a její nejbližší rodina. Šmídová se také stala letos maminkou, kdy v listopadu porodila syna Matyáška.

Moderátor a bývalá tenistka

Oblíbený moderátor Televizních novin Petr Suchoň (33) si užil exotickou svatbu. Na Mauriciu se oženil s bývalou tenistkou Petrou Koukalovou (35). Obřad se konal pod horou Le Morne Brabant, která je považována za symbol ostrova. Svědky jim dělali jejich maminky. Nejen svatba, ale i požádání o ruku proběhlo v zahraničí, a to loni v červenci v Bratislavě.

Indická pohádková svatba

Několikadenní obřad si užila herečka Priyanka Copra (36), která si vzala za muže amerického zpěváka Nicka Jonase (26). I když je mezi nimi desetiletý věkový rozdíl, stejně se do sebe zamilovali a rozhodli se vzít. Svatba se konala v paláci Rajahstan na severozápadě Indie a trvala tři dny.

Nejprve proběhl křesťanský obřad, na který si nevěsta vzala šaty od Raplha Laurena. Druhý den proběhla svatba hinduistická, během kterého měli svatebčané tradiční indické oblečení.

Překvapení pro fanoušky

Utajit svatbu se podařilo britskému zpěvákovi Edu Sheeranovi (27). V srpnu si vzal za ženu Cherry Seabornovou (26), se kterou se poznal na střední škole. Pár tvoří ale až od roku 2015. Jelikož Sheeran nerad o svém soukromí mluví na veřejnosti, svatbu dlouho tajil. Vše bylo prozrazeno během jednoho z rozhovorů pro americký zábavní portál Access. Prstýnek, který zářil na zpěvákově ruce, se už nedal utajit.

Seriálová svatba

Nadšenci seriálu Hra o trůny se letos dočkali svatby představitele Johna Snowa Kita Haringtona (31) a jeho snoubenky Rose Lesliové (31), která v seriálu hrála roli Ygritte. Herci se potkali v roce 2012 při natáčení seriálu, kde hráli zamilovaný pár. A láska na první pohled to byla i ve skutečnosti.



I když zpočátku svůj vztah tajili, v roce 2016 se objevili společně na červeném koberci při udílení cen Olivier Awards v Londýně a potvrdili tak fanouškům, že jsou opravdu spolu. V září 2017 oznámil pár zasnoubení po staru se sloupečkem v novinách The Times of London: "Zasnoubení je oznámeno mezi Kitem, nejmladším synem Davida a Deborah Haringtonových z Worcestershire, a Rose, prostřední dcery Sebastiana a Candy Leslie z Aberdeenshire."



O devět měsíců si slavný pár řekl své ano na hradě Wardhill, který vlastní Lesliina rodina. Svatby se zúčastnili i další herci ze seriálu Hra o trůny, a to Peter Dinklage, Emilia Clarková nebo Sophie Turnerová.







Tenistka a lékař

Svou druhou svatbu si letos užila bývalá tenistka Martina Hingisová (38), která si vzala sportovního lékaře Harryho Leemanna ve švýcarském městě Bad Ragaz. O dva měsíce později Hingisová oznámila další radostnou novinu, pár společně čeká i miminko.



Prvním manželem Hingisové byl parkurový jezdec Thibault Hutin, se kterým se rozvedla v roce 2013. Poté tvořila 18 měsíců pár i s Radkem Štěpánkem. Svou tenisovou kariéru ukončila v roce 2017.





Svatba zpěváka Ortela

Tajný obřad měl letos i zpěvák Tomáš Ortel (42), který si na zámku Zbiroh vzal svou dlouholetou přítelkyni. Svatba proběhla ve středověkém stylu a bez novinářů i fanoušků. Obřad začal šermířskou show, které se zúčastnil i Ortel. Poté se zpěvák převlékl do rytířského obleku a zamířil k oltáři, aby si s přítelkyní řekli své ano. V zámeckém parku pak proběhlo několik střel z kanónu.





Stříbrná svatba

Prezident Miloš Zeman (74) se svou manželkou Ivanou (53) oslavili letos 25. výročí jejich svatby, která proběhla v srpnu 1993. Když Ivana začala pracovat jako asistentka Zemana, určitě netušila, že se jednou stane první dámou. I když se po zvolení Miloše Zemana prezidentem v roce 2013 na veřejnosti Ivana moc neukazovala, později změnila názor a začala ho doprovázet na významné události. Spolu mají dceru Kateřinu, která se jim narodila v roce 1994.