Romové se rozhádali kvůli králi! Róbert I. už roky odmítá odstoupit

Spor mezi Romy na Slovensku se vyostřuje. Předmětem konfliktu je titul krále, který si nárokuje Róbert Botoš. Prezident slovenských Romů Jozef Konti ale tvrdí, že Róberta I. sněm z vládnoucí funkce odvolal už v roce 2015. Informuje o tom portál cas.sk.

Botoš však odstoupit rozhodně nehodlá a titul dál používá. Argumentuje tím, že jako král je neodvolatelný. Navíc prý shromáždil pět milionů eur (téměř 130 milionů korun) na sjednocení Romů. Konti ale Botoše označuje za podvodníka, který údajně využívá královského titulu a vybrané peníze si pak nechává.

"Na řádném zasedání v roce 2015 jsme ho odvolali. Založili jsme občanské sdružení Královský Dvůr - Královská Rada Romů na Slovensku a momentálně nemáme krále. On se však za něj stále vydává a vystupuje tak i ve vztahu k institucím a získává podvodem peníze, které si nechává pro sebe," uvedl Konti.

Pokud by se Botoš i nadále označoval za romského krále, podle Kontiho by na něj romská rada podala trestní oznámení. "Král se jako král nerodí, je to volená funkce, a proto i odvolatelná," prohlásil Konti. Róberta I. prý svrhli i proto, že údajně nedokončil základní školu a je negramotný. "Dělá nám ostudu," říká Konti.

Botoš zase zpochybňuje váhu rozhodnutí romské rady. "Nejsem si vědom právní subjektivity schůze v roce 2015, kde se úzká skupina Romů rozhodla mě odvolat. Většina z nich mě od té doby osobně navštívila, požádala o spolupráci, pomoc a odpuštění," tvrdí Róbert I.

Prý doufá, že se Romové nenechají dále zneužívat manipulátory, kteří se snaží poškodit "jediného právoplatně zvoleného romského krále". "Na jejich slova, že nejsem králem, se dá říct jen jedna věc - jsem neodvolatelný, protože jsem král. Můžu dobrovolně odstoupit, nebo zemřít," prohlásil.

Proti obviněním o špinavých penězích se Botoš ostře ohradil. Peníze prý získal od sponzorů a všechny platby jsou veřejně deklarované. "Peníze jsem sehnal od silných a reálných sponzorů, kteří nám pomůžou dostat se konečně do parlamentu, protože Romové jsou součástí tohoto národa," uzavřel.