Rovnodennost je tady! Astroložka poradila, co dnes určitě nedělat

Kromě toho, že začíná jaro, připadá na dnešní den také jarní rovnodennost. Znamená to, že den bude přibližně stejně dlouhý jako noc. Podle astrologů se navíc musíme připravit na ohromný příval energie.

Byly jste už unavení z toho, že ráno je dlouho tma a večer se brzy stmívá? S tím je konec. Ode dneška už budou dny delší než noc, nastává totiž jarní rovnodennost. Ta sice napovídá, že by měl být den stejně dlouhý jako noc, ve skutečnosti to tak ale není. Sluneční paprsky se totiž v atmosféře ohýbají a sluneční kotouč navíc není bod – proto ho nad obzorem vidíme asi 12 hodin a 10 minut, pod obzorem pak je 11 hodin a 50 minut.

Podle astrologů je začátek jara jedním z největších okamžiků roku. Zatímco většina lidí má nový začátek spjatý s příchodem nového roku, astrologům cyklus začíná právě prvním jarním dnem. "Nabíráme energii - stejně jako když se díváte na přírodu. V létě záříme, na podzim usínáme a zimu se snažíme zvládnout z energetických zásob," vysvětlila astroložka Eva Prokešová.

Pokud tedy trpíte jarní únavou, máme pro vás dobrou zprávu. Právě teď, s příchodem sluníčka, začne energie postupně přibývat. "Dochází k přechodu od nejklidnějšího znamení Ryb k divokému znamení Berana. Je to obraz toho, co se děje v přírodě. Lidé, kteří se v tomto období rodí, v sobě tuto energii nesou," popsala expertka.

A speciální je také chvíle, ve které Slunce do nového znamení vstupuje, bude totiž v kvadratuře s Marsem. "To znamená, že se budeme chovat zkratkovitě a měli bychom si dávat pozor na hádky. Dnes je dobré počítat do tří, než něco řeknete nebo uděláte," poradila Prokešová.

Letošní jaro bude podle astroložky zvláštní a ne úplně klidné. "Následující dny budou zabržděné – jako byste už chtěli žít, na něco se vrhnout, ale pořád jste taženi zpět okolnostmi. Beran chce jet, ale bude mít ruční brzdu. Měli bychom se učit trpělivosti, vědět, že to nepřemůžeme," zakončila.