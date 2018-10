Rodiče se hádali, jestli očkovat dceru! Rozhodl to až Ústavní soud

Souboj rodičů o to, jestli má být jejich nezletilá dcera očkovaná nebo ne, se dostal před Ústavní soud. Matka ani dcera s očkováním nesouhlasily a podaly stížnost, soudci ji však zamítli.

Jedenáctiletou dívku z Nymburska čekalo povinné očkování. S tím ani ona, ani její matka nesouhlasily. Otec měl ale strach o zdraví dcery, proto se obrátil na Okresní soud v Nymburce. Ten mu dal za pravdu, stejně tak jako Krajský soud v Praze.



Matka se s tím ale nechtěla smířit a podala ústavní stížnost. Stěžovala si na porušení svojí svobody svědomí. Popsala také špatné zkušenosti s dřívějším očkováním, kdy se u dcery projevily mírnější vedlejší účinky. Vážné zdravotní potíže po očkování měl i další její příbuzný. Tam se ale jednalo o jinou, nepovinnou vakcínou.



Všechny námitky Ústavní soud zamítl. "Ústavní soud rovněž neshledal, že by napadenými rozhodnutími byla porušena další ústavně zaručená práva stěžovatelky, jako její ústavní rodičovská práva a právo na spravedlivý proces. Proto byla její ústavní stížnost zamítnuta," sdělil Ústavní soud ve svém prohlášení.

Podle Ústavního soudu navíc soudci nižších instancí porušili práva dívky. Dívku se nikdo nenamáhal obeznámit s průběhem řízení, nebyla do něj ani nijak zapojená. A to přestože se jednalo o zásah do jejího těla.



Okresní soud dívku pouze vyslechl a zeptal se na její názor, nijak ji ale dále o řízení neinformoval, ani ji neupozornil na její práva. "Nezletilá dívka podle svého vlastního vyjádření měla nakonec pocit, jako by vlastně u soudu vůbec nebyla a nebylo bráno v potaz, co říká," vysvětlil Ústavní soud, který podle svého vyjádření porušení podle možností napravil a dívku o všem průběžně informoval.

Porušení dívčiných práv nemělo podle ústavních soudců na dřívější rozsudky vliv. Platí tak rozhodnutí Okresního soudu v Nymburce, který dal souhlas s očkováním dívky.