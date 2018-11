Rozina prozradila, co se dělo v USA! Vrací se s velkým tajemstvím

Už dnes večer se do seriálu Ulice po více než dvou letech vrací Rozina Maléřová (Anna Kadeřávková). A z Ameriky nepřijíždí sama, veze si s sebou nejlepší kamarádku Janu (Sára Affašová). Právě ony dvě zamíchají v nejbližších týdnech dějem. Co je čeká?

Rozina se před lety vydala do Ameriky dělat kariéru modelky. jenže všechno jí nevyšlo úplně podle plánu. "Vrátí se hodně neplánovaně, protože u ní nastane takový menší problém. Z vteřiny na vteřinu se objeví doma. Přiveze si s sebou kamarádku Janu a společně tam teď budou hodně často vstupovat," popsala představitelka Roziny Anička Kadeřávková.

Jenže začátky v Česku ani pro jednu nebudou úplně jednoduché. "Když je vám dvacet, vrátíte se jedna nedostudovaná, druhá po kariéře modelky, tak nevíte, co budete dělat dál. Rozárka se bude rozmýšlet, jestli jít na vejšku. Samozřejmě je tady i otázka společného bydlení, ale to s sebou nese to, že člověk musí mít nějaké finance, musí být zajištěný, a to ony nejsou. V Americe totiž úplně nešetřily. Znamená to, že obě si budou muset najít nějakou práci, aby se mohly osamostatnit," dodala.

Ačkoli si Rozina nejdřív myslela, že bude bydlet nějakou dobu doma, brzy zjistí, že to nepůjde. U Maléřových je totiž nastěhovaná její sestřenice Marcela a pro pět lidí bude malý byt hodně těsný. "Nakonec to rozsekne děda," prozradila.

A svěřila se také s tím, že láska se holkám vyhýbat nebude. "Rozárka má kluka, nicméně zůstal v Americe, protože je to Američan. Bude se mu stýskat, ale kdoví, jestli ten vztah vydrží. Myslím si, že vztahy na dálku jsou hodně těžké," řekla Anička. Bude to právě muž, kvůli kterému se ty dvě nepohodnou.

O koho půjde? A jak ty dvě zahýbají dějem? Sledujte Ulici každý všední den v 18:25 na Nově! předchozí díly si můžete pustit zdarma na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.