Rozluštili další část deníku Anny Frankové. Byla plná sprosťáren

Muzeum Anny Frankové informovalo o svém objevu v úterý. Pomocí nejnovějších technologií, například fotografiím s vysokým rozlišením, se jim podařilo rozluštit stránky, které dosud byly nečitelné. Podle muzea dívka stránky přelepila, aby si je nemohli přečíst i další obyvatelé domu v Amsterdamu, kde se skrývala před nacisty.

Zjistili, že text obsahuje pět přeškrtnutých vět, čtyři sprosté vtipy a 33 řádků úvah o sexuální výchově a prostituci. "Tyto vtipy a pasáže o sexuální výchově nejsou v textech Anny ničím výjimečným," upozornilo muzeum na twitteru.

The @annefrankhouse , with @HuygensING and @NIODAmsterdam, today presented the hidden text on two pages covered up with gummed paper in the first #diary of #AnneFrank, with its red checked cover. Thanks to new technology the text on the hidden pages has now been made legible. pic.twitter.com/cw9z0JnNFI