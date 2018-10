Rozřezali ho na kusy? Nepohodlný novinář zmizel už před 9 dny!

Saúdská Arábie je stále pod větším tlakem kvůli zmizení disidenta a kritika režimu Jamala Khashoggiho. Novinář zmizel 2. října poté, co se vypravil na saúdský konzulát v Istanbulu. A země stále nedokázala uspokojivě vysvětlit, co se s ním stalo.

Navíc se nyní objevily informace, že do Istanbulu v den, kdy Khashoggi zmizel, přiletěla dvě soukromá letadla s celkem 15 Saúdy na palubě. Mělo jít o různé bývalé důstojníky tajných služeb a jiné specialisty včetně forenzního experta, jehož dovednosti jsou ideální na llikvidaci případných stop po vraždě.

Washington Post napsal, že operaci k umlčení Jamala Khashoggiho nařídil přímo korunní princ Mohamed bin Salman, který údajně chtěl nepohodlného novináře vylákat zpět do vlasti a pak ho odklidit.

Do kauzy se vložil také turecký prezident Erdogan, který Saúdy vyzval, aby dodali kamerové záznamy z druhého října a podložili tak tvrzení, že Khashoggi opustil konzulát krátce poté, co na něj dorazil, píše Guardian.

Turečtí vyšetřovatelé jsou přesvědčeni o tom, že byl kritik rijádského režimu krátce po příchodu na konzulát zadržen a zavražděn. Podle některých zdrojů mělo být tělo dokonce rozřezáno na kusy.

"Víme, kdy Jamala zabili, v jaké místnosti a kam jeho tělo odnesli, aby ho mohli rozřezat," uvedl nejmenovaný turecký zdroj s tím, že pokud Saúdové vyšetřovatele na ambasádu pustí, půjdou prý najisto.

Saúdové údajně nejprve přislíbili, že vyšetřovatele na konzulát vpustí. To se ale změnilo, když se na veřejnost dostala jména 15 Saúdů, členů údajného popravčího komanda, kteří do Turecka přiletěli již zmíněnými soukromými letadly.

Turci věří, že Khashoggi byl zabit na konzulátu, vrazi se ale jeho těla mohli zbavit jinde - například v rezidenci saúdského generálního konzula, která je od konzulátu vzdálená jen několik stovek metrů.

Zmizení novináře dělá velké starosti i některým americkým politikům. Vztahy mezi Washingtonem a Rijádem jsou přitom dlohuhodobě velmi dobré, Spojené státy například dodávají Saúdům zbraně za miliardy dolarů.

Americký senátor Rand Paul například podle Al-Džazíry už pohrozil, že se pokusí zablokovat dodávky zbraní do země do doby, dokud se zmizení Khashoggiho nevysvětlí. Jiní senátoři chtějí rozjet vyšetřování, které by mělo určit, zda nemají na Rijád být uvaleny sankce.