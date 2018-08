Rozšíří se řady českých opilců! Ozzák jásá nad dcerami kolegyň!

"Já s tím nemám co dělat, zaplať pánbůh!" upozornil na začátek rozhovoru Ozzák, že za samotnými porody nestojí on. Vzápětí se ale nad babyboomem zaradoval: "Je to v pořádku, protože se rozšíří řady českých opilců!"



Nezapomněl se také pochlubit, že seriálové Saše i Ivušce s výběrem jmen sám radil. "To mají obě ode mě. Sašu jsem zasvětil do tajů filmů Alfreda Hitchcocka. Do té doby byl její největší horor Lexa v trenkách. Takže proto ta Alfréda, to má ze souvislosti," vysvětlil, odkud se vzalo neobvyklé jméno, které Marie Doležalová jakožto Saša z Comebacku dala své novorozené dcerce.



"No a u Dorotky jsme se trochu minuli. Já jsem chtěl, aby se jmenovala Becherovka, ale to nám nějak nedopadlo," dodal ke jménu dcery "comebackové" Ivušky Kristýny Leichtové.



Celé vyjádření seriálového Ozzáka je samozřejmě nutné brát s nadsázkou, nestojí za ním totiž nikdo jiný než sám herec Ozzáka Martin Dejdar, který se po letech opět s nadšením vžil do oblíbené role.



S Dejdarem se herečky setkaly v sitcomu Comeback, jehož první díl byl odvysílaný na obrazovkách televize Nova už před neuvěřitelnými deseti lety. Tento měsíc obě dlouholeté kamarádky porodily - Marie Doležalová porodila holčičku Alfrédu v tajnosti už 7. srpna a malá Dorotka Kristýny Leichtové přišla na svět 19. srpna ve večerních hodinách.