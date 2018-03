ROZTOMILÉ ZVÍŘÁTKO: V Ostravě se narodilo mládě binturonga

Mládě binturonga se narodilo 3. února jako druhé mládě ostravského chovného páru. První mládě, které se narodilo na konci roku 2016, bylo odvezeno jen pár dnů před druhým porodem samice do německé Zoo Rostock. "V případě prvního mláděte se jednalo o samečka, u druhého zatím pohlaví neznáme. Důležité však je, že nové mládě prospívá a že o něj jeho matka příkladně pečuje," uvedla tisková mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

Během prvních týdnů mládě vůbec neopouštělo porodní boudu, v posledních dnech ale už tráví čím dál více času ve výběhu a prozkoumává okolí. Celou rodinu této největší cibetkovité šelmy mohou návštěvníci ostravské zoo vidět v pavilonu indických zvířat.

"Binturongy chováme v Zoo Ostrava od roku 1981, ale až do roku 2009 se nedařilo sestavit pár, který by se rozmnožil. Postupem času se ukázalo, že to s binturongy nebude tak jednoduché. Situace ještě není zcela jasná, ale vše nasvědčuje tomu, že existuje více linií/poddruhů binturongů a při sestavování páru je tedy potřeba v chovech v evropských zoologických zahradách najít toho "správného", ale zároveň nepříbuzného jedince," vysvětluje zooložka Adéla Obračajová.

Binturong žije v tropických lesích od Nepálu až po Malajsii, na ostrovech Sumatra, Jáva, Borneo a Palawan. Dobře šplhá po stromech, při pohybu ve větvích si pomáhá dlouhým chápavým ocasem. Je aktivní převážně v noci, den tráví zpravidla spánkem v korunách stromů.

Binturong je veden v Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) jako zranitelný druh. Za posledních 30 let klesla jeho populace o 30 %. Příčinou poklesu je ničení přírodního prostředí z důvodu těžby surovin a přeměny na zemědělskou půdu. Na vině je zejména zakládání plantáží palmy olejné.