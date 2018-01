Rozvod Zdeňka Izera: Kamarádka manželky popsala peprné detaily

"Je úplně jiný, než jak se jeví v televizi. V soukromí je to spíš introvert, ale v manželství je to despota," prozradila hned na úvod blízká kamarádka Olgy Izerové, která si nepřeje být jmenována. Budeme ji proto označovat jako paní S.

reklama

Ta tvrdí, že paní Izerová za celých 15 let manželství nemohla ani chodit do práce. V posledních letech už to ale nevydržela a práci si přeci našla, respektive otevřela si vlastní kavárnu. Manželovi se to samozřejmě nelíbilo a kromě nadávek své ženě i prohledával telefon.

"Žila ve zlaté kleci, pokud se vším souhlasila a neodporovala, byl klid, ale když se vzepřela vůli manžela, bylo zle. Často jí i vulgárně nadával, že má v hlavě nas*áno apod.," rozpovídala se paní S.

"Olga si ke Zdeňkovi vypěstovala nenávist a averzi za jeho psychické týrání a ponižování. V poslední době je už ani nikdo ze známých nenavštěvoval. Choval se k ní jako k onuci i před lidmi. Ze začátku jsme si mysleli, že to myslí z legrace, když se ukázalo, že ty nadávky myslí vážně, bylo nám hodně nepříjemně," popsala trápení své kamarádky.

O rozvod podle ní požádala sama Olga Izerová. Manžel s rozvodem prý souhlasil, jakákoliv další dohoda s ním je prý však nemožná. Manželé nejsou schopni se dohodnout ani na výživném pro dceru.

"Je to dobrý táta, malé koupí všechno a dá jí peníze na cokoliv, ale tím to hasne. Olga o jeho příjmech nemá žádný přehled, takže o výši výživného na dceru musí rozhodnout soud."

Ani po souhlasu s rozvodem to však Olga Izerová nemá ve společné domácnosti jednoduché. "Když chtěla prát, tak jí vyházel věci z pračky. Někdy jí je zase vyhází na ulici. Jindy jí prohledává tašky, když chce jet pryč. Nechápu, jak to může vydržet," politovala svou kamarádku na závěr paní S.

Zdeňka Izera jsme několikrát oslovili prostřednictvím jeho manažera, k věci se však nevyjádřil.