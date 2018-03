Ruského vyhnance Gluškova našli mrtvého v domě v Londýně

Gluškovovo tělo objevili členové rodiny v jeho domě v Londýně v pondělí v noci. Příčina jeho smrti není zatím jasná. O smrti 68letého bývalého Berezovského spolupracovníka informoval na facebooku zakladatel listu Moscow Times Damian Kudrjavcev.

reklama

Gluškov byl v 90. letech náměstkem generálního ředitele ruských státních aerolinek Aeroflot, které podle obvinění Moskvy spolu s Berezovským údajně připravil o stamiliony dolarů. Gluškov byl v roce 1999, kdy se Berezovskij nepohodl s Vladimirem Putinem a uprchl do Británie, obviněn z praní špinavých peněz a podvodů. Ve vězení strávil pět let a propuštěn byl v roce 2004. Poté se odstěhoval také do Británie, kde dostal politický azyl.

Podle The Guardian Gluškov poskytl v roce 2011 důkazy místnímu soudu ve prospěch Berezovského v jeho podnikatelském sporu s dalším ruským oligarchou Romanem Abramovičem, který s Putinem naopak udržuje dobré vztahy. Berezovskij obvinil Abramoviče, že ho obral v přepočtu o pět miliard dolarů.

Berezovského tělo bylo v roce 2013 nalezeno oběšené v jeho domě. Gluškov vždy pochyboval o tom, že by Berezovskij spáchal sebevraždu.

Zejména kvůli nedávné otravě agenta Sergeje Skripala a jeho dcery, ze které podezřívá Británie Rusko, se vyrojila celá řada spekulací. Příčinu smrti britská média neuvádí.