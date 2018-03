Rusko: Nevšímáme si, co Britové říkají k otrávenému agentovi

Rusko si už nebude všímat britských prohlášení k případu otravy tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. V kazašské Astaně to dnes prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Neochota Londýna spolupracovat s Moskvou při vyšetřování útoku je podle ruského ministra porušením mezinárodních dohod.

Londýn z otravy obviňuje Moskvu a Lavrov v rozhovoru s novináři pohoršeně reagoval na čtvrteční poznámku britského ministra obrany Gavina Williamsona, který v souvislosti s kauzou prohlásil, že "Rusko by mělo zalézt a sklapnout".



Williamson se chce zřejmě ostrým výrokem zapsat do dějin, případně mu chybí vzdělání, řekl ruský ministr. Dodal, že Rusko si už britských komentářů nebude všímat.



Lavrov znovu potvrdil, že Moskva "samozřejmě" odpoví obdobným způsobem na oznámené vypovězení 23 ruských diplomatů z Londýna. Na ruskou reakci se čeká už třetí den, podle kremelských zdrojů o konkrétních krocích Moskvy rozhoduje osobně prezident Vladimir Putin.



O vyšetřování incidentu v jihoanglickém Salisbury, při němž byli někdejší ruský tajný agent Sergej Skripal spolupracující s britskou tajnou službou a také jeho dcera Julija otráveni bojovou nervovou látkou Novičok, je stále minimum informací.







Britský list The Telegraph dnes s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že vražedný aerosol byl umístěn do zavazadla Julije Skripalové před jejím odletem z Moskvy do Londýna, kam odcestovala 3. března.



Britští vyšetřovatelé podle listu pracují s verzí, že Novičok byl vpraven do oblečení nebo kosmetiky, případně do nějakého daru, který Skripal rozbalil ve svém domě v Salisbury. Oficiálně tyto informace potvrzeny nebyly.