Zvedli si platy o tisíce! Takhle hlasovali poslanci! PŘEHLED

Čtvrteční schůzi zástupci SPD a Pirátů sjednali mimořádně. V devět hodin začali poslanci horlivě diskutovat o navyšování svých platů. Hlasování nakonec rozhodlo, že jejich platy od ledna neporostou tak závratně, jak původně bylo v plánu.

Přesto jejich platy od ledna vzrostou o částku, o které si jiné profese mohou nechat jen zdát. V roce 2018 základní plat poslanců činil 75 900 korun hrubého. Nový zákon stanovuje, že od ledna tento základ vzroste o 9 %, což je zhruba 6 800 korun. Poslanci tak budou příští rok dostávat téměř 83 tisíc korun hrubého.

Téměř hodinu a půl byla atmosféra ve Sněmovně tak hustá, že by se dala krájet. Diskuze byla mnohem dramatičtější než následný výsledek. "Sice se nejdříve pohádali, ale nakonec při hlasování zvítězil zdravý rozum!" napsala na Twitteru ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Kdyby poslanci návrh neschválili, od ledna by se jim platy zvýšily na zhruba 90 tisíc korun hrubého. Právě zástupci Pirátů a SPD, kteří si schůzi "vynutili", prosazovali pomalejší růst platů. Na jejich stranu se postavilo i hnutí ANO. "Pokud by platy poslanců a dalších politiků v příštím roce vzrostly o 20 %, těžko bychom to vysvětlovali zaměstnancům ve veřejném a soukromém sektoru," napsala Schillerová.

Z celkového počtu poslanců, kterých je 200, kladně (tedy pro zvýšení platu o 9 procent) hlasovalo 124 z nich. Jednadvacet poslanců se zdrželo hlasování a jen jeden hlasoval vysloveně proti - a to Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL. Na postoj jednotlivých stran se můžete v následující tabulce.

Poměrně kladně byli návrhu nakloněni i poslanci ČSSD, KDU-ČSL a STAN. Ze zpomalení růstu z 20 % na 9 % naopak nebyli příliš nadšení zástupci TOP 09 a ODS, z nichž se většina hlasování zdržela. V galerii se můžete podívat, jak hlasovali jednotliví poslanci.

Na stole byly ještě dva návrhy, ale ani jeden poslanci neschválili. Opoziční hnutí SPD Tomia Okamury neprosadilo zmrazení platů prezidenta, senátorů, poslanců a členů vlády na tři roky v nynější výši. Piráti zase neuspěli s návrhem, aby se platy počítaly z průměrné mzdy v celé ekonomice, nikoli jen ve veřejné sféře, jak tomu je v současnosti.