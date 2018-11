"Rychlý a zběsilý" Paul Walker je po smrti 5 let! Teď přišla pocta

Byl usměvavý, pohledný a díky filmové sérii Rychle a zběsile ho znal celý svět. Rychlá auta miloval nejen na filmovém plátně, ale také v soukromí. A to se mu stalo osudným. Paul Walker zemřel poslední listopadový den roku 2013.

A přesně pět let po jeho předčasné smrti při tragické autonehodě, vychází režisérský sestřih celovečerního dokumentu I am Paul Walker (Já, Paul Walker).

Celovečerní dokument v "základní" verzi měl premiéru letos v srpnu a trvá hofinu a půl. Jak upozornil portál Mandatory, přesně na páté výročí hercovy smrti vychází delší sestřih s půlhodinou nových záběrů.

Nejprve pouze v digitální distribuci, následně i jako DVD pro ty Walkerovy fanoušky, kteří chtějí mít fyzickou kopii. Stále také funguje Walkerem založená dobročinná organizace Reach Out Worldwide, která poskytuje pomoc v oblastech zasažených například tornády nebo povodněmi.

Na Walkera vzpomínají i jeho filmoví parťáci - třeba Jordana Brewster, se kterou měla Walkerova postava v Rychle a zběsile nejprve pletky a posléze i dítě.

Paul Walker se narodil 12. září 1973, před kamerou se poprvé objevil ještě jako miminko, když hrál v reklamě na plenky. Později si zahrál například v "nekonečném" seriálu Mladí a neklidní.

Na přelomu tisíciletí přesedlal Walker z televizní obrazovky na stříbrné plátno. Celosvětovou slávu mu přinesla v roce 2001 role v prvním dílu akční série Rychle a zběsile, kde hrál po boku Vina Diesela.

Sérii zůstal věrný až do své smrti - zemřel uprostřed natáčení sedmého dílu. Kvůli jeho smrtelné nehodě byla premiéra filmu odložena o rok a musel se mohutně přetáčet.

V některých scénách za zesnulého Walkera zaskočili jeho bratři, jimž specialisté na zvláštní efekty přilepili Paulův obličej. Píseň See You Again, zařazená na soundtrack Rychle a zběsile 7 jako pocta Walkerovi, má na Youtubu skoro čtyři miliardy přehrání.