Čeští muži zákona v Makedonii chytili migranty už na první hlídce

Téměř 12 tisíc zadržených nelegálních migrantů - to je vizitka působení českých policistů na makedonsko-řecké hranici. Od začátku mise v roce 2016 se jich tam vystřídalo více než 800, s posledním kontingentem do makedonské Gevgelije vyrazil i štáb Televize Nova.

Potulují se kolem silnic a po polích, přespávají v křoví, překonávají žiletkový plot. Ale také přijíždí autobusy. U řecko-makedonské hranice údajně čeká až dvacet tisíc migrantů na příležitost pokračovat dál do Evropy. Ne vždy se to povede.



Než se ale policisté dostanou do služby, musejí projít školením. Nováčci i staří vlci ostřílení řadou misí. Čtyřiadvacet hodin po příjezdu do Gevgelije čeká první policisty noční hlídka. Nejprve ale musejí nafasovat vybavení. Do něj patří i neprůstřelné vesty.



Směna začíná ve dvacet hodin. A rovnou zadržením čtyř migrantů, kteří vystoupili z autobusu přímo u gevgelijské policejní stanice. Hlídce v terénu vždy velí makedonský policista, domluva je většinou vedena unikátní kombinací jazyků.



Přijíždíme ke starému vojenskému objektu, policisté ho procházejí. Teď se tam nikdo neskrývá. Pak zamíříme na kopec zvaný Čuka hill, kde zaparkovalo auto s termovizí. Musíme zhasnout a být potichu.



Vypadá to, že po polích se dnes potuluje jen rodinka divočáků. Když ale míříme zpět na základnu, zastavuje nás místní vesničan. Upozorňuje na migranty, které právě vysadil převaděč.



Po několika kilometrech zastavujeme u čtyř mužů. Jeden z nich je spíš ještě dítě. Migranti už vědí, že dnes se dál nedostanou. Jeden z nich říká, že má opodál zbytek rodiny. Je to pravda. Přicházejí i ženy s malými dětmi. Zadržené migranty teď čeští policisté předají makedonským kolegům. Tím pro ně tato akce skončí.



Jen během první noci a následujícího dne zachytávají česko-makedonské hlídky 15 migrantů. Než kontingent odjede, půjde číslo do stovek.