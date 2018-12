S miminky se letos na Nově roztrhl pytel! Nejroztomilejší galerie roku

Marie Doležalová

7. srpna se stala maminkou Saša ze seriálu Comeback Marie Doležalová. Den poté přitom na sociální síti zveřejnila fotku, kde má ještě těhotenské bříško. Dcera Doležalové a tanečníka Marka Zelinky dostala jméno Alfréda.

"Byl den a po něm druhý den a ono neví, že mezi těmi dny, kdy slunce vyšlo mezi mými stehny, poprvé svítalo, na svět, kde nadechla ses ty," napsala Marie k fotce na instagramu.

Kristýna Leichtová

Ve svých 32 letech porodila v srpnu své první dítě i další hvězda Comebacku Kristýna Leichtová. Seriálové Ivě se narodila dcera Dorotka. "Alena, Jaroslav, Irena a Míša mají od 20:36 19. 8. 2018 společnou velkou věc. Stali se prarodiči," napsala Kristýna na sociální síť.

Herečka se za svým přítelem Vojtěchem Štěpánkem, šéfem činohry Národního divadla moravskoslezského, čtyři měsíce před porodem přestěhovala z Prahy do Ostravy, kde pár rekonstruoval byt.

Tereza Jandová

Maminkou se stala i moderátorka Počasí a Ranních televizních novin Tereza Jandová. 19. srpna se jí narodil syn Maxmilián. "No words needed (žádná slova nejsou potřeba)," napsala k fotce na instagramu.

V červenci 2016 se Tereza provdala za tenisového trenéra Tomáše Jandu, se kterým žila už deset let. O tom, že je těhotná, se dozvěděla několik dní před Štědrým dnem 2017. Podařilo se jí to ale utajit a manželovi vše oznámila jako překvapení až na Vánoce.

Míša Tomešová

Už dvojnásobnou maminkou se v srpnu stala Míša Tomešová, kterou diváci televize Nova znají jako Bětku ze seriálu Ulice. S hrdým tatínkem, zpěvákem Romanem Tomešem, mají už druhého syna. Chlapeček dostal jméno Jonáš.

"Tohle je můj Vesmír! Už budeme doma čtyři! Tolik lásky ani nelze slovy vyjádřit! Jsem ten nejšťastnější a nejpyšnější táta a manžel! Jonáš! 3880 g a 52 cm! Vítej, dušičko, na planetě Zemi,“ neskrýval nadšení Tomeš, který o radostné události informoval na facebooku.

Markéta Procházková

Syna Teodora porodila 24. srpna hvězda show Tvoje tvář má známý hlas Markéta Procházková. Radostnou novinku se jí podařilo tajit téměř 14 dní. V oblíbené show ztvárnila například zpěváku skupiny Scooter, Pink nebo Nicole Kidman.

Aneta Krejčíková

V seriálu Ulice sice vychovává coby Gábina Pumrová už školáka, teď se ale stala maminkou i v reálu. Na začátku září porodila syna Bena. Teprve po několika měsících ale byla schopná se o porodu rozpovídat.

"Porod je, bože, tak hustej. Myslím, že jsem v životě nezažila nic silnějšího (jsem hodně emotivní, no). V neděli večer jsem se po procházce v lese, kde jsem chodila každých 10 minut čůrat (nepřeháním), svému partnerovi doma rozplakala slabým, zoufalým pláčem, že už nechci být těhotná. Nic proti mýmu dítěti, proboha, bylo mi ctí být jeho domečkem a nosit ho, fakt, jen už vám ten 9. měsíc přijde sakra dlouhej!“ svěřila se s pocity, které měla ke konci těhotenství. Samotný porod byla ale úplná smršť emocí!

Připomeňte si, jak se Aneta Krejčíková loučila s Ulicí:

Když přijela do nemocnice, čekal na ni šok. "V tom se za strašnýho řevu rozrazí dveře, kde asi metr ode mě stojí žena, jež je obrazem čistý bolesti. Strašně křičí a vezou ji rovnou na porodní sál. To mě teda hodně vzalo, zmocnil se mě strach z bolesti a utrpení, který nezvládnu,“ vzpomínala Aneta na nejemotivnější chvíle života.

Nakonec ale všechno dobře dopadlo. "Asi po deseti hodinách jsem byla otevřená na 10, takže se šlo skutečně rodit a to už je pohoda. To už víš, že dáš. A je to tak přirozený. Tělo i miminko úplně přesně ví, jak se chovat,“ popsala představitelka seriálové Gábiny, jak moc jí i přes všechnu tu bolest přišel porod krásný.

Tereza Vítů

V Ulici hrála mrchu Alenu, které nakonec nevyšel vztah se sympatickým Davidem. V reálu ale měla daleko víc štěstí. V říjnu na svět přivedla syna Mikoláše. "Vyčerpání z porodu bylo zapomenuto v okamžiku, kdy se Mikoláš narodil a podíval se na nás tím svým vševědoucím pohledem. Kontrakce přišly odpoledne, večer jsme odjeli do porodnice a čekala nás dlouhá noc. Miky si počkal na denní světlo a chvilku před osmou ranní se narodil. Honzík mě celou dobu držel za ruku a neskutečně mi pomohl," popsala na sociálních sítích.

A jak herečka zvládla šestinedělí? "Samozřejmě nemůžu říct, že by to nebylo náročný (i kvůli tomu, že moje tělo se bude dávat asi trochu delší čas do kupy), sžíváme se, poznáváme - ale Miky je strašně hodnej a sladkej, a tak nám to dost ulehčuje. Jo, a kdo říká, že novorozenci se neumí usmívat, tak kecá,“ svěřila se Tereza Vítů.

Marcela Tomčíková

Maminkou prvního dítěte se stala také moderátorka Ranních, Poledních a Odpoledních Televizních novin Marcela Tomčíková. Syna Erika porodila 6. listopadu. "Největší štěstí.... Ráno se nám narodil Erik... Už jsme tři a je nám krásně," pochlubila se na sociálních sítích.

"Mám obrovskou a nepopsatelnou radost. Já vím, že to zní jako klišé, ale je to hlavně prožitá pravda. Pořád se na něj koukám a jsem z něj úplně naměkko. Velké díky patří celé rakovnické porodnici, našemu kamarádovi doktoru Ivo Marouškovi, který nám pomohl přivést náš poklad na svět, porodní asistentce Petře Galiové, také všem úžasným lidem na oddělení šestinedělí, a hlavně mému manželovi. Všechno má smysl, jsem hrozně nadšená, konečně jsme ve třech,“ svěřila se webu Nova.cz

Michaela Indráková

Jen o pár dní později porodila další moderátorka televize Nova Míša Indráková, za svobodna Šmídová. Diváci ji mohou znát jako hlavní tvář Nočních Televizních novin na stanici Nova 2. 8. listopadu se jí narodil syn Matyášek.

"Naše štěstí se jmenuje Matyášek. Větší láska opravdu není. Hodně zdraví a všechno nejlepší do života, synáčku,“ napsala šťastná maminka na sociální síti.

Monika Absolonová

Druhé dítě porodila v listopadu moderátorka pořadu O 10 let mladší Monika Absolonová. K prvorozenému Tadeášovi přibyl Matouš. "Dva nejdůležitější muži mého života – Tadeáš a Matouš (20. 11. 2015 a 10. 11. 2018)," napsala k fotce na sociální síti.