Naděje pro pašeračku Terezu! Trest si možná odpyká v Česku

"Mezi Českou republikou a Pákistánem doposud neexistuje mezinárodní smluvní základ, který by umožňoval vzájemné předávání odsouzených osob k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody do svého domovského státu. V současné době má Pákistán takovou smlouvu sjednánu pouze s jediným evropským státem, Velkou Británií," řekla Tereza Schejbalová, mluvčí ministerstva spravedlnosti.

Pokud by byla s Pákistánem podobná smlouva uzavřena, mohla by sI Tereza H. odpykat případný trest v České republice. "Podstatou tohoto typu mezinárodních smluv je tedy uplatnění zásady resocializace odsouzené osoby ve výkonu trestu odnětí svobody pro možnost jejího zařazení do společnosti po vykonání uloženého trestu," vysvětlila Tereza Schejbalová.

"Jednání o smlouvě by mohlo být započato již v první polovině roku v Praze. Jedná se o smlouvu, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je nutný souhlas Parlamentu," dodala.

Češku zadrželi v lednu celníci na letišti v pákistánském Láhauru. Devět kilo heroinu měla ukryté v zavazadle s dvojitým dnem. Na policii vypověděla, že o schovaných předmětech věděla, netušila však, že jde o drogy. S policisty spolupravuje.