Konec klasických Vánoc? Dárky by měla nosit žena, tvrdí lidé

Santa Claus jako starší a veselý muž je přežitek - alespoň podle téměř třetiny dotázaných v USA a Velké Británii. Podle některých názorů by dárky měla odteď roznášet žena nebo alespoň genderově neutrální osoba.

Průzkumu, který probíhal v USA a Velké Británii, se účastnilo 4000 respondentů. Více než 27 % z nich uvedlo, že Santa Claus - muž - je přežitek a měl by být modernizován. Studii jako první zveřejnil portál Pink News, který se věnuje LGBT tématům.

Pokud by měli možnost mýtickou postavu Santa Clause pozměnit k obrazu moderní společnosti, přes 10 procent dotázaných by zvolilo raději "paní Clausovou". Více než 17 procent pak uvedlo, že by měl být Santa genderově neutrální.

Anketa Měl by být Santa Claus gendrově neutrální? Měl by být neutrální 0 0 hlasů Měla by to být žena 0 0 hlasů Nechte Santu na pokoji, tak jak je 100 5 hlasů Hlasovalo 5 lidí.

Netrvalo dlouho a na sociálních sítích se rozpoutala bouřlivá diskuze o tom, zda by měl dětem v USA a Británii nadále nosit dárky bělovlasý muž. K otázce se vyjádřil třeba i politik Arun Chandran. "Já to chápu tak, že Santa Claus, jinak známý jako Otec Vánoc, je mužská role," citoval ho portál.

Také většina uživatelů sociálních sítí modernizaci Santa Clause odsuzuje. "Je to směšné," reagoval jeden z nich na twitteru. "Svět se už úplně zbláznil. Opravdu budeme teď před Vánoci řešit tohle?" uvedl další.

Zastánců, zdá se, je zatím jen hrstka. Najdou se ale i tací, kteří argumentují, že Santa je stejně jen převlek. "Proč tedy záleží na tom, co má pod vousy a čepicí?" ptá se zpěvačka a moderátorka Stacey Solomon.