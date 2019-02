Santo Domingo: Výlet do koloniálních dob

Dominikánská metropole Santo Domingo má jedinečnou atmosféru. V průběhu celého roku se zde konají hudební koncerty, divadelní představení a taneční vystoupení. O víkendech určitě stojí za vidění oslavy Santo Domingo de Fiesta na Španělském náměstí (Plaza de España). Budete mít možnost ochutnat místní gastronomii jako je např. banánová kaše mangú, polévka sancocho či zákusek dulce de coco a zároveň si vyzkoušet typické dominikánské tance, mezi které patří merengue a bachata.



Zdroj: Národní turistický úřad Dominikánské republiky

Zdroj: Národní turistický úřad Dominikánské republiky

Zdroj: Národní turistický úřad Dominikánské republiky

Santo Domingo založil v roce 1496 Bartoloměj Kolumbus, bratr slavného Kryštofa – objevitele ostrova Hispaniola. Od roku 1990 je městské jádro Santo Dominga zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Nejen proto byste ho při návštěvě Dominikánské republiky rozhodně neměli vynechat.Při procházce malebnými uličkami se přenesete do časů dávno minulých. První kroky většiny turistů míří do Koloniální zóny, kde se nachází první katedrála, první univerzita a současně i nejstarší nemocnice Nového světa. V historickém centru města najdete i mnoho dalších zachovalých památek, např. palác Alcázar de Colón, ve kterém žil syn Kryštofa Kolumba Diego s manželkou Marií de Toledo, nebo monumentální Kolumbův maják postavený při příležitosti pětistého výročí objevení Ameriky.Ve čtvrti Las Damas můžete navštívit Královské muzeum s množstvím kaváren, restaurací a obchůdků se suvenýry. V metropoli se nachází i největšícelého Karibiku. Na nákupy je možné vyrazit do některého z obchodních center, kterým vévodí Ágora, Blue Mall, Sambil nebo Galeria 360.Jen 30 km od metropole směrem na východ leží populární přímořské letovisko Boca Chica . Zdejší bary a restaurace připravují výtečné pokrmy z mořských plodů a ryb. Boca Chicu lemuje korálový útes, díky kterému na pláž nedorážejí vlny. Hladina je proto velice klidná, mělká jen jeden a půl metru a teplota vody se pohybuje okolo 30 stupňů.