Sara zneužívala vlastní dceru (5). Svému "pánovi" posílala videa

Dceru zneužívala s pomocí sexuálních pomůcek a videa posílala otci tří dětí z Německa. Třiapadesátiletý Frank Heitmueller se měl stát jejím pánem a Sara mu chtěla věnovat panenství své dcery. Píše DailyMail.

Heitmueller si nahrával zneužívání, které Sara streamovala a přehrával si je pro vlastní potěšení. Sara s ním dokonce podepsala smlouvu o tom, že mu celá patří. Smlouva dokonce zahrnovala i vlastnictví její malé dcery.

Heitmueller u soudu vše popřel, přestože videa odhalila v počítači právě jeho manželka, která zavolala policii. Policie dále zjistila, že i on posílal Saře fotografie svého penisu. Ty měla Sara ukazovat své dceři, aby si zvykla.

Soudce poslal Saru do vězení na čtyři roky a tři měsíce. Heitmuellera poslal do vězení na pět let. Oběma byl zakázán jakýkoli kontakt s dětmi po dobu deseti let. Oba musí podstoupit léčbu na psychiatrii.