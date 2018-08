Šárka šokovala rok a půl po porodu: Nešlo to, ukončili jsme to!

Partneři už během natáčení přiznávali, že jejich vztah není zrovna idylka. Dušan prozradil, že se zvládnou pohádat i několikrát denně. Přesto hodně toužili mít spolu dítě.

Natolik rozdílné povahy, jaké on a Šárka měli, spolu ale nedokázaly vydržet. "Neklapalo nám to, tak jsme to ukončili. Jsme od sebe čtyři měsíce. Přeju mu, aby takové emoce, jaké cítil při narození Alexe, ještě zažil," popřála Dušanovi Šárka.

Ta teď vychovává malého Alexe prakticky sama, hodně jí ale prý pomáhají babička s dědečkem. "Dušan sem každý týden pravidelně jezdí, o víkendech je tady s malým, zájem určitě má," popsala Šárka.

Vzala by Dušana zpátky, kdyby se začal snažit? A co by si pro sebe v nejbližší době přála? Podívejte se na celý díl pořadu Jak se vede, malé lásky? Celý středeční díl Malých lásek si můžete zdarma pustit na Nova Plus. Všechny díly jsou ke zhlédnutí na VOYO.

Připomeňte se Šárku v Malých láskách: