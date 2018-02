Sázková mánie! Hraje se o dvě a čtvrt miliardy. Návod, jak na to

Už v pátek 9. 2. proběhne slosování Eurojackpotu o více než dvě a čtvrt miliardy korun. Pokud nevíte jak na to, poradíme vám, jaká jsou pravidla hry a co byste o ní měli vědět.

Eurojackpot je nadnárodní loterie, do které je zapojeno 18 státu Evropy. Česko se Eurojackpotu účastní od října roku 2014. Losuje se jednou týdně - každý pátek od 20:00 do 23:00 ve finských Helsinkách.

Princip hry

Hrát můžou pouze osoby starší 18 let. Tipujete sedm čísel. Při tahu loterie Eurojackpot jsou losovány míčky z 2 bubnů, přičemž jeden je naplněn míčky s čísly od 1 do 50 a druhý obsahuje míčky s čísly od 1 do 10. Při výběru loterijních čísel proto vybíráte pět běžných čísel od 1 do 50 a dvě dodatková, tzv. euro čísla od 1 do 10. Cílem je uhodnout co nejvíce čísel. Jackpot vyhráváte v případě, že správně uhodnete všech 7 čísel.





Kde a kdy vsázet?

"Loterii můžete vsadit online na internetu, na poště, u pokladny v obchodech nebo na prodejním místě Sazky (v ČR je přibližně 7 400 míst). Sázka u terminálu probíhá anonymně, nicméně doporučujeme sázejícím si podepsat z druhé strany svůj tiket, aby měli jistotu, že nemůže dojít v případě výhry k jeho zneužití," říká mluvčí Sazky Veronika Diamantová.

Pokud chcete sázet přes internet, je nutné se registrovat, aby se dalo ověřit, že sázející je starší 18 let. Výhodou je, že v případě výhry vám přijde automatická notifikace a samozřejmě se nemusíte bát, že tiket ztratíte.

Vsadit si můžete kdykoli, v den slosování to ale musíte stihnout do 19:00.

Kolik to stojí?

Cena sloupečku je 60 korun – celkem jich je na tiketu 6. Součástí je i doplňková hra Extra 6, která se hraje jen v České republice. V této hře nemusíte tipovat další čísla, ve hře je sériové číslo vaší sázenky. Extra 6 stojí 40 Kč. Plný tiket tedy stojí 400 Kč. O hlavní výhru však hrajete už s jedním vsazeným sloupcem.

"V následujících týdnech bude součástí výher loterie Eurojackpot i oblíbená Cesta kolem světa. Hodnota výhry je půl milionu korun a je zcela na vůli výherce, do jakých končin zamíří,“ dodává mluvčí.

