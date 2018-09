Sbormistr Bohumil Kulínský (†59) náhle zemřel, našli ho v jeho bytě!

"Tři minuty po třetí hodině odpoledne jsme přijali oznámení a vyjeli do Jungmannovy ulice. Případ zatím evidujeme jako náhlé úmrtí, protože z dosavadního vyšetřování nic nenasvědčuje tomu, že by na místě došlo k nějaké mimořádnosti. Samozřejmě to ale dále prošetřujeme," řekl pro TN.cz mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Nešlo tedy pravděpodobně ani o cizí zavinění nebo sebevraždu.

O případu informoval web Blesk.cz, podle kterého zatím ani jeho matka neví, co přesně se s jejím synem stalo.

Bohumil Kulínský byl dirigent a sbormistr, v minulosti působil v dětském pěveckém sboru Bambini di Praga. V roce 2004 byl zadržený a obviněný z pohlavního zneužívání dívek právě v tomto sboru, svou vinu ale celou dobu popíral.

Soud ho poslal v roce 2009 na 5,5 roku za mříže, v roce 2011 se ale podmínečně dostal na svobodu poté, co si odpykal polovinu trestu.

Před tímto skandálem byl Kulínský uznávaný v celém českém hudebním průmyslu, stejně jako jeho rodiče, kteří sbor Bambini di Praga založili. Bohumil Kulínský kromě toho spolupracoval například i se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, vedl také Školu sborového zpěvu a od roku 1997 působil také jako šéfdirigent opery Národního divadla v Praze.