Schillerová chce větší pravomoce celníků. Vnitro to odmítá

Nové pravomoce celníků by mohly zahrnovat vedení vyšetřování daňových trestných činů, zahajování trestního stíhání fyzických i právnických osob a podávání návrhů na obžaloby. Po skončení přípravného řízení by tedy už nemuseli předávat spis policistům.

"Je to podle nás velmi efektivní a rychlé, neztrácí se čas předáváním na policii. Ta se musí s mnohdy velmi obsáhlým spisem seznamovat dlouho," tvrdí ministryně financí Alena Schillerová.

Opačného názoru než ministryně financí je ale ministr vnitra. Ten je proti posilování celnických pravomocí.

"Vytvořili jsme společný pracovní tým Ministerstva vnitra a Ministerstva financí. Závěr toho byl, že není třeba současný stav měnit, protože by to přineslo více komplikací než přínosů. Do jisté míry by to navíc mohlo ohrozit například tak úspěšný projekt, jako je daňová Kobra," oponuje ministr vnitra Jan Hamáček projektem, který bojuje proti daňovým únikům a kriminalitě.

"Myslím si, že takovéto věci si zaslouží pragmatismus. Jakákoliv politická soupeření by měla jít stranou a měl by být na vrcholu zájmu stát a jeho schopnost bojovat s kriminalitou i v oblasti daňové," upozorňuje bezpečnostní expert Andor Šándor.

K návrhu se vyjádřil i zástupce generálního ředitele Celní správy Robert Šlachta: "V současné době to funguje tak, že kauzy, které jsou před vyšetřováním, předáváme policii. Není ale asi dobře, když to předáváte po roce zpracování."

Celníci jsou přitom zapojeni do trestního řízení v řadě evropských zemí - například ve Španělsku, Francii nebo v Německu.