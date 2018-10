Schizofrenik shazoval lidi pod metro! Zabít je prý nechtěl. VIDEO

Obyvatelé Londýna byli svědky hrůzného zločinu - nebezpečný schizofrenik v metru shodil bývalého šéfa společnosti Eurotunnel do kolejiště těsně před příjezdem vlaku. Incident zachytila kamera. Nebylo to poprvé, kdy se tento muž pokusil někoho zabít shozením do kolejiště metra.