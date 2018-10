Schovejte kabáty, babí léto se vrátí! Čeká nás teplý podzim

Následující měsíc zimní bundy a kulichy ještě nejspíš zůstanou hluboko ve skříni - podle meteorologů bude pokračovat nadprůměrně teplý podzim. Ochlazení by mělo dorazit až od konce září. Deštníky potřebovat také nebudeme, čeká nás totiž spíše suché počasí. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Meteorologové předpovídají, že následující čtyři týdny budou v Česku teplotně nadprůměrné. Po ochlazení, které přišlo na konci září, by se mělo oteplovat. Zejména příští týden můžeme počítat s teplým počasím. Od dalšího týdne budou teploty sice s postupujícím podzimem klesat, nicméně s ohledem na roční dobu bude nadstandardní teplo. Až ke konci října se ochladí.

Příští týden se můžeme těšit na výrazně nadprůměrné teploty typické pro babí léto. Průměrně se denní teploty budou pohybovat od 16 do 22 stupňů. Noční teploty by se měly držet v rozpětí 11 až 7 stupňů, místy mohou klesnou i na 5. Příští týden by měl být na srážky velmi chudý - očekává se suché počasí a minimum srážek.

Od víkendu se pak bude ochlazovat a přibude srážek, nicméně celkově bude v následujícím měsíci pršet spíše průměrně až podprůměrně. Od poloviny října budou teploty klesat, stále by ale měly být lehce nadprůměrné.

Na konci října a začátku listopadu nás přivítá výraznější ochlazení. Nejvyšší teploty přes den by neměly přesáhnout deset stupňů - průměrně se budou pohybovat okolo pěti stupňů a ráno můžeme očekávat přízemní mrazíky.