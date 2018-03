Schválně přejel mladíka, z vězení ho pustili dřív. Odjel přímo na pláž

Bylo 25. července 2010 a Juřena se svým kamarádem přijeli na parkoviště před Kauflandem v Uherském Hradišti. Všimli si trojice mladíků, kteří do sebe strkali, a rozhodli se do sporu vložit. Jenže ti o to nestáli. Juřena prý se slovy "Jak chcete" nastoupil do svého Volkswagenu Touareg a úmyslně najel do jednoho z mladíků.

Ten utrpěl velmi vážná zranění, kterým nakonec podlehl. Soud poslal Juřenu na 8 a půl roku do vězení, kam nastoupil v lednu 2012. Poslední dny na svobodě tenkrát oslavil velkolepou zabíjačkou.

Jenže i když si měl za mřížemi pobýt až do roku 2020, je už víc než dva týdny na svobodě. Informoval o tom Slovácký deník. "Jakub Juřena byl podmíněně propuštěn na zkušební dobu 50 měsíců," řekla Deníku Jaroslava Valášková z okresního soudu v Třebíči. Zároveň mu začal běžet desetiletý zákaz řízení. Podle Deníku si nyní užívá dovolenou ve Vietnamu.