Sčítání ptáků mělo úspěch! V Česku jsou opět vrabci, kosi mizí

Od pátku do neděle probíhalo historicky první zimní sčítání zpěvného ptactva. Zapojilo se do něj více než 11 tisíc lidí, kteří popsali skoro- 300 tisíc ptáků.

Na prvním místě není žádné překvapení. Zvítězila sýkora koňadra, kterou vidělo v krmítkách 85% pozorovatelů.

Smutným zjištěním je, že kos, který vždy obsazoval maximálně třetí příčky v hojnosti, se objevil celorepublikově až na 7. místě. A třeba v celé Praze jich lidé spatřili pouhých 473. "Vysvětluje se to nákazou virem Usutu, na který jsou kosové poměrně citliví," uvedl Martin pudil, ornitolog severočeského muzea. Virus Usutu, který je původem z Afriky, přenášejí především komáři.

Naopak radostným zjištěním je, že se do přírody vrátili vrabci a to jak vrabec polní, tak vrabec domácí, kteří ještě před pěti lety byli na pokraji vyhynutí. Dodnes se nepodařilo zjistit, co za jejich vymizením stálo. Teď obsadili v pozorování 2. a 3. příčku.

Ornitology zaujala informace, že se u krmítek objevily i některé velmi vzácné druhy pěvců. "Třeba jsem tam viděl, že někdo zaznamenal brkoslavy severní, což je o letošní zimě velká vzácnost, protože to je zimní host, který se u nás nevyskytuje každý rok. To, že se někde objevil, to je taková rarita," dodal Pudil.

Přesné výsledky unikátního pozorování budou známé až v březnu, protože řada výsledků pozorování k ornitologům teprve dorazí.