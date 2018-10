SČÍTÁNÍ VOLEB ONLINE: Podívejte se, jak dopadl váš kandidát

Volby do zastupitelstev a první kolo voleb do třetiny senátu jsou minulostí a volební komise začaly po celém Česku sčítat hlasy.

První kolo Senátních voleb se konalo ve 27 obvodech. Voliči rozhodnou o postupujících do druhého kola, kteří se utkají za týden 12. a 13. října. Je ale možné, že některý z kandidátů zvítězí už v prvním kole. Jak se volilo ve vašem obvodu, kolik dostal hlasů váš favorit i to, kdo postoupil do 2. kola, najdete zde.

Průběžné výsledky 1. kola voleb do Senátu najdete zde.

Do zastupitelstev se volilo v celém Česku. Zajímá vás, jak si vedou kandidáti ve vaší obci? Kolik kdo dostal hlasů a kdo se nakonec do zastupitelstva dostane? Průběžné výsledky můžete sledovat zde.

Průběžné výsledky komunálních voleb sledujte zde.

Volební účast v Česku se dnes před polednem pohybovala v průměru kolem 30 až 40 procent. Mezi jednotlivými městy a obcemi se ale liší, někde odvolilo téměř 80 procent lidí, naopak jinde přišlo odevzdat svůj hlas jen 15 procent voličů.

Na některých místech byla podle odhadů krajských úřadů a volebních komisařů účast nižší než při předchozích prezidentských a komunálních volbách.