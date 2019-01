Se synem (9) padal v letadle k zemi! Pilot popsal, jak to zvládl

Na Rokycansku včera večer havarovalo ultralehké letadlo. Zdravotníci na místě ošetřili pilota a do nemocnice s lehkým zraněním převezli i dalšího člena posádky. Pilot dnes popsal okamžiky, kdy se snažil dostat letadlo bezpečně na zem.

Jak potvrdila policie v letadle měl sedět otec se svým 9letým synem. Za letu blízko obce Sirá ale pilotovi vypověděl službu motor. Bylo jasné, že v tuto chvíli jde o život.

Muž se rozhodl pro nouzové přistání. Chtěl doletět na pole, ale v cestě mu stála silnice. Tu se sice snažil přeletět, ale podvozkem zavadil o závěj na okraji vozovky a letadlo se převrátilo na záda.

"Vybral jsem si plochu. Šel jsem dolů. A měl jsem vítr v zádech. Ten vítr mě ještě nesl. Myslel jsem si, že to tady dobrzdím. V poslední chvíli jsem za to ještě vzal, že bych to přeskočil tadydle. Ale už jsem byl na malý rychlost," popsal okamžiky hrůzy pilot letadla a otec chlapce, který byl také na palubě.

U havarovaného letadla hned zastavil projíždějící řidič. Ten přivolal pomoc. Ukázalo se, že se pilot a jeho syn zranili pouze lehce. Zdravotníci se nakonec rozhodli k transportu mladíka do nemocnice na pozorování.



"Policisté z územního odboru Rokycany řeší ve spolupráci s pracovníky ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod veškeré okolnosti a příčiny nouzového přistání a následné havárie ultralehkého letadla," uvedla mluvčí policie Martina Korandová.

Letadlo bylo převezno ke zkoumání. S velkou pravděpodobností se jednalo, jak už naznačil pilot, o technickou závadu stroje.