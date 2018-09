Zajímavý experiment: Lidé budou dostávat měsíčně 60 tisíc za nic!

Až šedesát tisíc korun měsíčně za nic. Švýcarská obec chce svým obyvatelům vyplácet všeobecný základní příjem v hodnotě dvou a půl tisíce franků. Peníze plánuje získat prostřednictvím sbírky. Na projekt upozornil deník The Daily Telegraph.

S nápadem přišla švýcarská filmařka Rebecca Panian. Chce otestovat, jak se budou lidé chovat, pokud budou každý měsíc dostávat peníze bez práce. "Celá idea a nový sociální systém, které jdou ruku v ruce, dávají smysl. A vzhledem k sociálním a ekonomickým změnám po celém světě by bylo rozumné tento nápad alespoň otestovat, než jej zavrhneme jako nesmysl," sdělila Panian.



Návrh počítá s tím, že na obyvatele mladší osmnácti let bude měsíčně připadat 625 franků, což je něco málo přes čtrnáct tisíc korun. Částka se poté bude postupně zvyšovat, plnou hodnotu získají obyvatelé starší pětadvaceti let. Test fungování základního příjmu je rozložený do dvanácti měsíců.



Server basicincome.org přiblížil fungování celého projektu. Obyvatelé starší pětadvaceti let, kteří se do projektu zapojí, dostanou na začátku měsíce 2500 franků. Cokoliv si ale vydělají nad tuto částku, budou muset vrátit až do výše příspěvku. Takto pojatý základní příjem je tedy výhodný pouze pro nezaměstnané a pro pracovníky s nízkým platem.



Přičemž dva a půl tisícový příspěvek není na švýcarské poměry příliš vysoký - podle agentury Bloomberg si nově zaměstnaná pokladní v Basileji s dvaačtyřicetihodinovým pracovním týdnem vydělá asi 3500 franků za měsíc.



Projekt chtějí jeho představitelé financovat z crowfundingové sbírky bez jakéhokoliv přispění ze státního rozpočtu. Švýcaři myšlenku celostátního základního příjmu zavrhli před dvěma lety v referendu.



Podle posledního sčítání má obec asi třináct set obyvatel. Většina z nich se do projektu již přihlásila. Pokud by však někoho napadlo, že by se ještě narychlo přestěhoval, má smůlu - pokud v Rheinau nebyl hlášený před letošním pátým červnem, tak se projektu nemůže zúčastnit.