Sedíte na zdravé židli?

Vyzkoušejte zdravotní židle SpinaliS. Odborně vám poradí a pomohou vybrat nejvhodnější model pro vaši postavu v Centru zdravého sezení, kde si židli můžete zdarma zapůjčit domů na vyzkoušení.



Více než čtvrtinu života prosedíme!



Problémy se zády jsou civilizační chorobou č. 1, opakovanými nebo trvalými bolestmi zad během života trpí až 80 % dospělé české populace. „Kvalitní a správně vybraná kancelářská židle by vám měla sednout stejně dobře jako oblíbené boty!“, říká Mgr. Adam Zaydlar z Centra zdravého sezení. „Pokud jen v práci sedíte 8 hodin denně, je to 2080 hodin za rok.“ Každé postavě vyhovuje jiný tvar, velikost sedáku a opěrky židle. Vybírejte židli na míru, prospějete svému zdraví a výhody pocítíte každý den. Výškově nastavitelná židle zdaleka nestačí!





Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Řešením bolavých zad i dysbalancí je aktivní sezení , které nabízí zdravotní židle s pohyblivým sedákem na pružině. Princip je podobný jako balancování na gymnastickém míči, který je však na rozdíl od zdravotní židle vhodný k sezení maximálně na 2 hodiny. Při výběru zdravotní kancelářské židle je potřeba dbát na to, aby taková židle umožňovala pohyb sedáku nezávisle na područkách a zádové opěrce, a navíc aby židle se sedákem na pružině byla vybavená pružinovým systémem poslední generace, který je doplněn o tzv. restriktor, který slouží jako bezpečnostní prvek. Židle, které nejsou restriktorem vybaveny (týká se primárně nejrůznějších nápodob a imitací), mohou být potenciálně zdraví nebezpečné. Díky pohyblivému sedáku je páteř neustále v ideální pozici a balancováním přirozeně zapojujete při sezení hluboké zádové i břišní svaly. Sedíte a posilujete. Pozor na ergonomické židle, které pouze napomáhají pasivně sedět ve správné poloze, ve které svaly dále ochabují, nejedná se tedy o zdravé sezení!Židle SpinaliS jsou speciálně navrženy pro různé typy postav a pracovní pozic, a to v 10 typech včetně dětské, zubařské nebo programátorské varianty. Zdravotní židle. SpinaliS Apollo je ideální nejen pro ženy, ale i pro štíhlejší muže s výškou postavy do 180 cm. SpinaliS Ergonomic SpinaliS Hacker jsou univerzální celoroční modely k počítači. Zádová opěrka s prodyšnou síťkou zabrání pocení v horkých letních měsících stejně jako v přetopené kanceláři. SpinaliS jako jediný na trhu těží z dvacetileté zkušenosti produkce židlí se sedákem na pružině, zkušeností uživatelů a úzké spolupráce s ortopedy, fyzioterapeuty a neurology. Navíc poskytuje 7 letou záruku na pružinu, která je hlavním komponentem zdravotní židle.Zeptejte se na názor svého lékaře nebo navštivte Centrum zdravého sezení , které nabízí možnost bezplatného zapůjčení židle SpinaliS® domů nebo do kanceláře!Více informací na www.zdravotni-zidle.cz