Sedm věcí, které váš pes dělá a nejspíš nevíte proč!

Zvuk psích tlapek na podlaze je zvuk, který majitelé psů důvěrně znají. Čtyřnozí parťáci v našich obydlích žijí už tisíce let, přesto nás některé jejich zvyky a reakce mohou překvapit a zmást.

Co některá gesta a reakce znamenají, vysvětlují vědci Julie Hechtová a Brian Hare, kteří o psech a jejich chování napsali knihu The genius of dogs (Psí genialita).

1. Proč je můj pes tak vzrušený, když řeknu Jdeme ven nebo něco podobného?

Psi, stejně jako třeba lidoopi, delfíni nebo papoušci, se dokáží naučit řadu slovních povelů a slov. Třeba border kolie Chaser se jich dokázala naučit přes tisíc!

Podle vědců psi používají proces zvaný rychlé mapování, který je velmi podobný tomu, jak se lidskou řeč učí malé děti. V podstatě jde o to uhodnout, co slovo znamená podle toho, jaký předmět je s ním spojený. Takže pokud psovi řeknete Jdeme ven a držíte u toho vodítko, zvíře se dovtípí, že ho čeká procházka a má radost.